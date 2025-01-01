轻松制作产品使用视频以提升参与度

快速创建引人入胜的产品演示视频和操作指南，使用我们强大的AI化身，增添专业风范。

111/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的产品演示视频，突出创新的软件功能，目标是技术精通的年轻专业人士。使用现代、时尚的视觉风格，通过脚本叙述生成动态文本到视频，并配以精确的字幕/说明，以清晰简洁地传达复杂信息，使解释视频具有影响力。
示例提示词2
创建一个30秒的视频，展示如何轻松创建产品视频，目标是忙碌的企业家和营销团队。使用预制模板和媒体库中的场景，采用简洁、极简的设计，展示他们如何快速生成专业内容，确保演示专注且高效，便于快速消费。
示例提示词3
制作一个引人入胜的45秒视频，讲述一个独特的品牌故事或实体产品的创意用例，吸引创意内容创作者和品牌经理。采用艺术、电影风格的视觉效果，从媒体库中获取丰富的视觉素材，配以引人入胜的语音生成，适合在社交媒体上分享，并可轻松调整纵横比和导出。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品使用视频制作器的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的产品使用视频和产品演示视频，从概念到可分享内容简化您的工作流程。

1
Step 1
创建您的项目
通过从我们广泛的库中选择预设计的视频模板开始您的产品使用视频，为您提供专业且高效的起点。
2
Step 2
粘贴您的脚本
输入您的脚本或关键点，然后利用脚本生成视频的功能，自动生成产品演示的视频场景和视觉效果。
3
Step 3
选择AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来展示您的产品功能或演示使用，为您的视频增添动态和人性化的触感。
4
Step 4
导出带字幕的视频
完成您的视频，并通过自动生成准确的字幕/说明确保最大化的传播范围。然后，导出您精心制作的产品使用视频以便在社交媒体上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的社交产品预览

.

快速生成引人注目的短视频，突出产品使用和功能，以实现有效的社交媒体营销和参与。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的产品演示视频的制作？

HeyGen是一款AI产品视频制作工具，通过AI化身和拖放编辑器简化了引人入胜的产品演示视频的制作。您可以轻松使用可定制的视频模板和人声语音生成来打造引人入胜的视频故事。

HeyGen是否提供用于产品使用视频的AI化身？

是的，HeyGen提供逼真的AI化身用于您的产品使用视频，增强观众的参与度。结合文本到视频的语音生成，提供专业且人声般的叙述。

HeyGen产品视频有哪些自定义选项？

HeyGen提供广泛的自定义选项，以确保您的产品视频与品牌一致。利用品牌控制功能调整标志和颜色，访问丰富的媒体库和库存支持，并利用各种视频模板打造独特的外观和风格。

HeyGen如何帮助快速高效地创建产品视频？

HeyGen作为AI产品视频制作工具，通过一系列功能实现快速创建。只需从脚本开始进行文本到视频转换，结合AI化身，并使用预设计模板即可高效制作高质量的产品视频。