终极产品使用教程生成器
使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，立即创建引人入胜的产品演示视频和逐步用户指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
客户成功经理需要一个90秒的AI教程制作视频，以吸引新用户加入复杂平台。该视频应采用明亮和欢迎的视觉风格，巧妙利用HeyGen的多样化`模板和场景`，并整合`AI化身`，为用户提供个性化、直观的入门体验。
为内容创作者制作一个详细的2分钟“操作指南”视频，精心展示图形设计工具的高级功能。视觉和音频呈现必须高度信息化和精确，结合HeyGen的`媒体库/素材支持`与详细的屏幕捕获，并通过自动生成的`字幕/说明`进一步提高内容创作的可访问性。
为产品经理开发一个动态的45秒产品演示视频，快速展示跨多个平台的关键功能。该视频的视觉执行需要生动且高度适应性，利用HeyGen的`纵横比调整和导出`以实现最佳覆盖，其叙述由`从脚本到视频`功能精心制作，以快速展示定制选项。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品使用教程和演示视频的创建？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，包括AI化身和文本转语音，将脚本转化为引人入胜的产品使用教程。这种AI驱动的生成简化了内容创作，使专业产品演示视频的快速制作成为可能，无需复杂的拍摄。
HeyGen为视频内容提供哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括多种视频模板和品牌控制，以整合您的标志和颜色。您还可以生成自然的人声旁白，并从各种AI化身中选择，以个性化您的培训材料和入门内容。
HeyGen可以整合到现有的内容创作工作流程中吗？
可以，HeyGen旨在优化内容创作工作流程，允许用户高效生成、分享和跟踪视频。通过浏览器扩展和轻松导出为MP4文件等功能，它支持无缝整合到您现有的操作指南等流程中。
HeyGen的哪些AI功能使其能够在没有传统拍摄的情况下创建视频？
HeyGen利用生成式AI直接从文本脚本创建高质量视频，完全绕过拍摄或复杂编辑的需求。这种AI视频生成器功能意味着您只需点击几下即可制作全面的产品文档视频和教程，使用AI化身和先进的从文本到视频功能。