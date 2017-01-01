产品更新生成器：快速宣布新功能
在几分钟内生成引人入胜的产品更新。使用从脚本到视频功能清晰传达功能并提升用户参与度。
为软件开发人员和技术作家制作一段60秒的叙述性视频，展示如何创造性地呈现发布说明。视频应采用简洁的插图风格，配以对话式、信息丰富的语调，由HeyGen的“AI化身”呈现，将复杂的更新转化为易于理解的故事，使用预设计的模板。
开发一段30秒的充满活力的宣传视频，目标是小企业主和独立开发者，突出其产品更新的广泛定制选项。视觉风格应明亮且高度个性化，配以温暖、鼓舞人心的旁白，强调用户如何快速使用HeyGen的多样化“模板和场景”来量身定制公告，以完美匹配其品牌形象。
为客户成功团队和内部沟通经理生成一段50秒的解释视频，说明如何轻松地将普通文本发布说明转化为专业、有影响力的视频内容。视频应采用清晰、简洁的美学风格，配以流畅的过渡和自信的旁白，重点展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何清晰高效地传达更新内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过视觉效果增强我的产品更新公告？
HeyGen通过利用“AI化身”、“从脚本到视频”和“语音生成”将您的“产品更新公告”转化为引人入胜的视频内容。这些“视觉或多媒体元素”对于捕捉“用户参与度”并清晰传达“新功能”或“性能改进”至关重要。
有哪些模板可以快速生成发布说明？
HeyGen提供多种专为“产品发布说明生成器”设计的“模板”和场景，使过程非常“省时”。这些预设计的布局帮助您“清晰高效地传达更新”，无论是“错误修复”还是重大“产品发布”。
HeyGen的AI文本生成器能否有效传达新功能？
当然可以，HeyGen集成的“AI文本生成器”帮助您撰写引人入胜的“发布说明”脚本，确保您“清晰专业地传达更新”。此功能有助于阐明“新功能”及其优势，简化整个公告流程。
HeyGen是否提供品牌化产品更新的定制选项？
是的，HeyGen提供强大的“定制选项”和“品牌控制”以使您的“产品更新生成器”视频与公司的形象保持一致。您可以轻松整合您的标志、品牌色彩和特定视觉元素，以“清晰一致地传达更新”。