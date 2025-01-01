产品开箱视频制作器：AI驱动的创作

轻松制作高质量的开箱视频，使用逼真的AI虚拟形象，提升您的品牌影响力。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
有抱负的内容创作者可以制作一个时长45秒的流畅产品开箱视频，吸引观众。使用HeyGen的多样化模板和场景，添加动态过渡和专业旁白，然后利用字幕功能确保现代且引人入胜的视听体验。
示例提示词2
网红和评论员可以通过一个引人入胜的60秒产品评测和开箱视频提升社交媒体影响力。以真实、对话式的语气展示新产品，使用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，并通过调整纵横比和导出功能无缝优化跨平台内容。
示例提示词3
市场营销团队在推出新产品时，可以快速生成一个信息丰富的30秒开箱视频，使用HeyGen的AI产品开箱视频生成器。只需输入您的脚本，利用文本转视频功能和AI虚拟形象，以快速、专业的视觉风格展示产品优势，确保为多样化的营销渠道快速创建内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品开箱视频制作器的工作原理

轻松创建专业且引人入胜的产品开箱视频，展示新产品并吸引您的观众，全部在一个用户友好的平台上完成。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们平台的“从脚本到视频”功能将您的文字转化为动态视觉内容，帮助您创建引人入胜的“开箱视频”。
2
Step 2
选择视觉效果和场景
从多种“视频模板”和场景中选择，建立适合您产品的完美视觉叙事。通过使用素材库或上传您自己的素材来增强内容，突出关键特性。
3
Step 3
添加配音和字幕
使用我们的“配音生成”功能为您的视频添加清晰的旁白。您还可以自动生成“字幕”，以提高可访问性和观众参与度。
4
Step 4
导出您的最终视频
利用“品牌控制（标志、颜色）”确保您的视频与品牌形象一致。然后，以各种纵横比导出您精心制作的开箱视频，准备在“YouTube”等平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示产品和特性

通过动态AI生成的开箱内容，有效突出产品特性和优势，适用于电商和评测。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的产品开箱视频的制作？

HeyGen简化了整个过程，让您可以轻松将脚本转化为动态的产品开箱视频。它提供视频模板和直观的编辑工具，即使没有丰富的编辑经验，也能创建专业外观的内容，帮助您高效制作高质量的开箱视频。

HeyGen提供哪些创意选项来定制开箱视频内容？

HeyGen提供广泛的创意灵活性，使您可以通过品牌控制（如标志和颜色）定制开箱视频。您还可以利用其媒体库，添加文字动画，并选择合适的背景音乐，使您的内容在视觉上引人入胜且独特。

HeyGen是否利用AI虚拟形象增强开箱视频？

是的，HeyGen集成了先进的AI虚拟形象，可以通过生动的表情和逼真的声音呈现您的开箱视频。这一创新功能结合AI配音，使得无需拍摄真人即可进行动态旁白和特性展示，是一个出色的AI产品开箱视频生成器。

HeyGen如何帮助我生成适合社交媒体和YouTube的开箱视频？

HeyGen优化您的开箱视频以适应各种平台，提供纵横比调整和便捷的导出选项，适用于社交媒体和YouTube。您还可以添加自动字幕，并利用预设计的视频模板，确保您的内容准备好面向广泛观众并获得最大参与度。