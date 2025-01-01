产品开箱视频生成器：创造病毒式内容

通过我们的从文本到视频功能，轻松将您的产品描述转化为引人入胜的开箱视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的开箱视频，专为社交媒体影响者和内容创作者量身定制，重点介绍一款新的可持续美容产品。视觉美感应真实且个性化，类似于随意的“和我一起准备”风格，采用自然光线和对产品的热情反应。使用HeyGen的从脚本到视频功能来概述开箱叙述，并添加动态字幕/说明文字，以提高在TikTok和Instagram等平台上的可访问性和参与度，确保内容的最大传播。
示例提示词2
为渴望最新小工具的科技爱好者设计一个30秒的产品视频，展示新游戏配件的开箱体验。视觉风格应快速节奏，快速剪辑，突出产品细节和用户互动，结合HeyGen的媒体库/库存支持中的相关B-roll镜头以增加背景和精致感。采用未来感的声音设计，配以简洁有力的旁白，为重视创新的观众创造一个视觉刺激且简明的开箱体验。
示例提示词3
生成一个简单的45秒AI开箱指南视频制作演示视频，面向希望简化视频制作的小企业主和营销经理。视觉风格应清晰、指导性强且易于跟随，展示逐步的开箱过程，配以清晰的屏幕文字覆盖和友好、信息丰富的旁白。通过展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何轻松适应各种社交媒体平台的内容，强调视频制作的高效性，使专业产品视频对每个人都可访问。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品开箱视频生成器如何工作

使用先进功能如AI化身和动态内容生成，快速为您的产品创建引人入胜的AI生成开箱视频以吸引注意力。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的产品详情和开箱叙述。我们的平台利用这些信息生成一个全面的脚本，利用从脚本到视频的功能。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来展示您的产品开箱。根据您的品牌美学定制他们的外观和声音，以适应您的产品视频。
3
Step 3
添加视觉效果和旁白
通过加入相关视觉效果和生成自然的语音旁白来增强您的开箱视频，使您的脚本栩栩如生。
4
Step 4
导出和分享
完成您的AI生成开箱视频，应用任何品牌控制如标志，并以您所需的纵横比导出，准备好适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的视频展示产品

创建动态的产品展示视频，突出关键功能和优势，增强开箱体验。

常见问题

HeyGen如何创建引人入胜的AI生成开箱视频？

HeyGen的AI驱动平台让您可以使用逼真的AI化身和从文本到视频功能生成高质量的产品开箱视频，使品牌能够快速为其受众制作引人入胜的内容。

HeyGen为制作产品视频提供了哪些创意工具？

HeyGen的开箱视频制作器通过其直观的创意引擎简化了创作过程，提供可定制的模板，并能够通过基于脚本的从文本到视频和媒体库元素增强产品视频的动态视觉效果。

HeyGen能否为各种平台定制开箱视频？

是的，HeyGen通过自动语音生成、字幕/说明文字和纵横比调整等功能实现了对各种平台的定制。您还可以利用丰富的媒体库来增强您的社交媒体视频和电商品牌形象。

HeyGen为电商品牌提供了哪些好处？

HeyGen使电商品牌和在线商店能够轻松大规模创建专业的营销视频，包括AI开箱指南视频。这使企业能够吸引观众并提高参与度，而无需复杂的制作。