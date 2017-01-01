产品教程视频生成器：创建引人入胜的操作指南
通过强大的从脚本到视频功能，立即制作引人入胜的产品教程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的解释视频，专为新软件用户和客户支持团队设计，详细介绍我们平台的多用户协作功能。美学风格应具有吸引力和现代感，利用生动的模板和场景，并依靠从脚本到视频的能力来简化制作。音频应轻快且信息丰富，确保对这个AI教程视频生成器的高级功能进行流畅而清晰的解释。
为全球电子商务供应商制作一个全面的2分钟产品演示，展示我们平台的国际运输集成。视觉和音频风格必须精致专业，利用媒体库/库存支持多样化的图像，同时加入清晰的字幕/说明，以帮助跨语言理解。这个AI产品视频生成器演示应传达信心和全球影响力，使复杂功能在全球范围内易于访问。
开发一个动态的45秒营销视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示如何快速使用我们的拖放视频编辑器创建引人注目的社交媒体广告。视觉设计应快速且视觉吸引力强，采用适合各种平台的纵横比调整和导出，并利用媒体库/库存支持丰富内容。音频必须充满活力和影响力，突出这个强大产品视频制作工具在快速部署活动中的效率。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何加速产品视频的制作？
HeyGen作为一个强大的“AI产品视频生成器”，极大地加速了专业“产品教程视频”和“营销视频”的制作。其集成的“AI虚拟形象”和“AI旁白”允许快速生成内容，无需广泛的技术技能。
HeyGen提供哪些技术功能来定制视频内容？
HeyGen提供强大的技术功能用于“品牌定制”，包括一个用于轻松场景安排和修改的“拖放编辑器”。用户可以利用多样的“视频模板”并整合他们的品牌元素以保持一致的外观。
HeyGen能否制作带有动画元素的引人入胜的解释视频？
当然可以，HeyGen是一个出色的“解释视频”制作工具，允许您使用逼真的“AI虚拟形象”和生动的“动画视频”创建动态且引人入胜的内容。您可以通过引人注目的视觉效果和叙述清晰简洁地传达复杂信息。
HeyGen是否支持多语言视频制作？
是的，HeyGen通过支持“65+语言的翻译”使用户能够为“客户培训”和其他内容接触全球观众。结合先进的“AI旁白”，这一功能确保您的视频在全球范围内具有可访问性和影响力。