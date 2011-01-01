产品教程视频：轻松创建与影响

通过AI虚拟形象制作的动态内容，清晰解释您的产品并提升客户理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的产品演示视频，展示新智能设备的独特跨设备功能。目标是那些优先考虑无缝集成的潜在买家，使用动态视觉效果，特写展示设备的实际操作，并配以欢快的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象简明扼要地呈现产品的优势，使技术细节易于理解。
示例提示词2
创建一个30秒的产品指南视频，向现有用户宣布热门移动应用的最新更新。采用现代、快速的视觉风格，配以直观的UI覆盖和引人入胜的音效，突出新功能。此提示将受益于HeyGen的从脚本到视频的能力，快速生成一个信息丰富的剪辑，引导用户通过改进的拖放编辑器功能。
示例提示词3
开发一个2分钟的产品教程视频，解释B2B分析平台的技术工作流程，面向评估SaaS解决方案的商业专业人士。视觉风格应专业且详细，包含屏幕录制和数据可视化示例，并配以权威的声音。确保最终输出为高分辨率MP4文件，使用HeyGen，理想地展示复杂流程并最大化决策者的清晰度。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品教程视频的工作原理

学习如何高效创建清晰、引人入胜的产品教程视频，提升用户理解并通过强大的产品视频制作工具简化您的工作流程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先通过清晰简洁的脚本来概述您的教程。利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的书面内容转化为引人入胜的视频，确保您的解释精确无误。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从HeyGen预设计的模板和场景中选择，建立完美的产品教程外观和感觉。轻松自定义元素，打造专业美感。
3
Step 3
添加旁白和媒体
使用HeyGen的旁白生成功能增强您的教程音频，或上传您自己的录音。整合相关的产品视觉效果、解释性图形或屏幕截图，清晰展示功能。
4
Step 4
导出并分享
完成您的产品教程并生成高分辨率MP4文件。您的视频将被优化，以便在所有平台上无缝播放，随时准备分发给您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体制作引人入胜的产品演示

快速创建并分享引人入胜的产品演示视频和剪辑，提升客户参与度和转化率。

常见问题

HeyGen如何简化产品教程视频的制作？

HeyGen利用先进的AI技术将您的脚本转化为引人入胜的产品教程视频，配以逼真的AI虚拟形象和旁白，大大简化了您的制作流程。作为一个强大的产品视频制作工具，它确保您的产品说明清晰且引人注目。

HeyGen为软件演示视频提供了哪些技术功能？

HeyGen提供了一个对初学者友好的界面，配有拖放编辑器，使高分辨率MP4软件演示视频的制作变得无缝。您还可以轻松上传您的素材，整合自定义元素，打造真正个性化的软件教程视频。

HeyGen能否根据特定品牌定制产品指南视频？

当然可以。HeyGen支持广泛的品牌控制，允许您整合特定的标志和颜色，并使用专业的视频模板，使您的产品指南视频完美契合您的品牌形象。这确保了高质量的制作和所有产品视频的一致性。

HeyGen是否支持多种格式的产品视频？

是的，HeyGen支持纵横比调整和高分辨率MP4文件导出，使其成为一个灵活的平台，适用于各种产品视频类型，包括电商产品视频和详细的产品演示视频。这种跨设备功能确保您的视频在不同平台上都能被访问和产生影响。