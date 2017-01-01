产品培训视频制作工具：提升学习效果

通过可定制的模板快速生成引人入胜的操作指南和技术培训视频文档。

想象一下制作一个充满活力的30秒产品培训视频，立即吸引渴望掌握您最新数字产品的小企业主。该视频应具有现代、简洁的视觉效果，并由友好、清晰的AI配音解说，展示HeyGen的丰富模板和场景如何在不牺牲质量或影响力的情况下快速创建内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对L&D团队的45秒信息视频，展示一种新颖的方法来创建引人入胜的培训视频。视觉风格应专业且充满活力，使用平滑的过渡来连接关键点，同时由AI化身传递核心信息，强调其独特的存在感如何显著提升学习者的记忆和互动。
示例提示词2
制作一个针对营销专业人士的60秒教程风格视频，帮助他们为观众解密复杂的软件功能。视觉呈现应清晰简洁，配合由详细脚本直接生成的自信、权威的配音，使用HeyGen的从脚本到视频功能，确保整个过程的准确性和一致性。
示例提示词3
设计一个动态的30秒操作指南视频，面向希望快速制作有效视频文档的自由职业者和个体经营者。视觉美学应快速且以行动为导向，强调屏幕文本，并通过自动字幕/说明增强可访问性，证明清晰、简洁的指令可以通过最小的努力实现。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品培训视频制作工具的工作原理

轻松制作专业的产品培训视频，吸引您的观众并通过AI扩大您的学习计划。

1
Step 1
从脚本创建您的视频
首先将您的产品培训脚本粘贴到平台中。HeyGen的从脚本到视频功能将把您的文字转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择并定制您的AI化身
从多样的AI化身库中选择一个作为您的产品演示者。根据您的品牌风格定制他们的外观和声音，有效传达您的信息。
3
Step 3
添加动态配音和媒体
通过使用我们的配音生成功能添加动态配音来增强您的视频，或上传您自己的音频。整合库存媒体或您自己的产品镜头以提高清晰度。
4
Step 4
导出并分享您的培训视频
通过调整纵横比来完成您的产品培训视频，然后以高清格式导出。轻松在您喜欢的所有平台上分享完成的培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的产品信息

.

将复杂的产品功能和技术指南转化为易于理解的视频，提高所有学员的理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何作为产品培训视频制作工具？

HeyGen让您轻松创建引人入胜的产品培训视频。利用我们的AI化身和多种模板，将您的脚本转化为吸引人的内容，大大简化了制作专业培训视频的过程。

HeyGen提供哪些功能来创建有效的培训视频？

作为一个全面的AI视频平台，HeyGen提供了强大的功能来创建有效的培训视频，包括AI配音、屏幕录制，以及结合各种元素进行详细视频文档的能力。这简化了您的内容创建工作流程。

HeyGen能否帮助L&D团队开发合规培训或员工入职培训？

当然可以，HeyGen非常适合L&D团队简化合规培训和员工入职培训的内容。利用我们多样的AI化身和可定制的模板，快速制作一致且高质量的培训材料。

HeyGen如何简化培训内容的视频编辑过程？

HeyGen通过直接从您的脚本生成视频来简化视频编辑过程。我们直观的平台作为一个强大的视频编辑器，自动添加AI配音和字幕/说明，使复杂的编辑任务变得简单。