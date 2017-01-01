产品培训视频生成器：创建引人入胜的课程
通过我们的AI虚拟人轻松为L&D团队创建引人入胜的视频内容，将复杂的文档转化为易于理解的培训。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有客户设计一个60秒的操作指南，解释一个不常用但强大的产品功能。视觉风格应结合清晰的屏幕录制和动态过渡，确保每一步都易于跟随，并配以平静的指导性旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成旁白，并添加自动字幕/说明文字，以增强所有观众的可访问性和理解力，作为出色的视频文档。
为员工制作一个30秒的动态预告视频，宣布即将推出的全面产品培训模块。视觉风格应充满活力和视觉丰富，结合HeyGen的媒体库/素材支持中的惊人视觉效果，配以激动人心的背景音乐和有影响力的旁白。利用预设计的模板和场景快速组装这个引人入胜的视频内容，为完整的培训体验营造期待，并简化培训视频制作。
为支持团队制作一个简洁的40秒视频更新，解决常见的产品FAQ或最近的小功能更改。视觉风格应专业直接，专注于清晰的文字覆盖和图形，突出关键信息，并配以对话式但权威的旁白。通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频可以轻松适应各种平台，快速轻松地更新这些FAQ的所有内部沟通渠道。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的产品培训视频？
HeyGen使L&D团队和创作者能够使用AI生成高质量的产品培训视频。利用我们的AI虚拟人和AI旁白高效地制作引人入胜的视频内容，将复杂信息转化为易于理解的教程。
HeyGen提供哪些个性化视频内容的功能？
HeyGen提供多样的AI虚拟人和强大的AI语音生成器，使您能够创建个性化和令人惊叹的视觉效果。只需输入您的文本提示，即可生成同步音频和动态说话头像，使您的视频更具影响力。
HeyGen是否简化了操作指南和视频文档的制作？
是的，HeyGen通过直观的AI视频平台显著简化了操作指南和视频文档的制作。利用预构建的模板和易于使用的编辑器来简化您的培训视频制作，确保快速和一致的更新。
HeyGen如何将文本转化为专业视频？
HeyGen创新的文本到视频生成器轻松将您的脚本转化为专业视频。我们的平台结合了复杂的AI旁白和可定制的场景，让您无需丰富的制作经验即可快速制作高质量的视频内容。