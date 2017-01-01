产品预告片视频制作工具：快速创建引人入胜的宣传片

利用AI编辑工具和可定制模板，立即启动惊艳的产品预告片，借助HeyGen强大的从脚本到视频功能。

创建一个针对技术型初创企业的动态1分钟视频，展示HeyGen的AI预告片视频制作工具如何快速将概念转化为引人入胜的宣传片。视觉风格应简洁现代，包含快速剪辑和HeyGen用户界面的屏幕录制，配以欢快的电子音轨和专业的旁白，解释从脚本到视频的高效内容创作能力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和市场经理开发一个简洁的90秒视频，展示使用HeyGen的可定制模板轻松构建惊艳产品预告片的过程。采用清晰、引人入胜的视觉风格，重点展示拖放编辑器，配以友好的旁白和激励人心的背景音乐，强调用户如何轻松利用HeyGen的模板和场景。
示例提示词2
制作一个2分钟的教程风格视频，面向全球市场团队和内容创作者，展示HeyGen的AI配音和AI字幕的高级功能。视觉风格应专业且易于访问，展示不同的语言选项和准确的字幕，音频包含多个独特的AI声音和细腻的国际背景音乐，展示HeyGen强大的配音生成和字幕功能。
示例提示词3
为社交媒体营销人员和数字内容制作人设计一个充满活力的45秒视频，揭示HeyGen如何轻松将静态图像转换为引人入胜的视频内容，使用AI从文本到视频。视觉风格应动态且富有创意，快速转换和有冲击力的文字覆盖，配以时尚、充满活力的音乐和快速旁白，展示HeyGen的从脚本到视频和媒体库/素材支持如何简化内容再利用。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

产品预告片视频制作工具的工作原理

轻松创建引人注目的产品预告片视频，旨在吸引注意力并为您的下一个产品发布推动参与。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从一系列为有影响力的产品预告片设计的可定制模板中选择，或从头开始，利用HeyGen的从文本到视频功能，只需输入您的脚本。
2
Step 2
添加您的产品媒体和脚本
上传您的产品图片和视频片段，然后输入您的脚本。我们的平台支持免版税媒体库以获取额外资产，并可以生成自然的配音。
3
Step 3
应用AI编辑工具
使用AI编辑工具增强您的预告片，自动生成准确的字幕/说明，确保您的信息在所有观众中清晰可见。
4
Step 4
导出并分享您的预告片
完成您的视频，利用纵横比调整以优化适应各种社交媒体平台，并以高清导出。您的宣传视频制作工具创作已准备好产生影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过成功案例突出产品价值

.

制作引人入胜的AI视频，展示满意的客户，有效地预告产品的已验证价值和好处。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI预告片视频的制作？

HeyGen通过先进的AI从文本到视频功能，使产品预告片视频的制作变得轻而易举。只需输入您的脚本，我们的AI编辑工具将生成带有AI配音和虚拟形象的专业内容。

HeyGen提供哪些产品预告片视频的自定义选项？

HeyGen为您的产品预告片提供广泛的自定义选项，包括拖放编辑器和可定制模板。您可以轻松应用品牌的标志和颜色，以确保所有营销活动中的信息一致。

HeyGen能否自动为我的预告片视频添加字幕和配音？

当然可以，HeyGen将AI字幕和AI配音直接集成到您的工作流程中，简化视频制作。我们的文本到语音引擎自动生成引人入胜的旁白，提升可访问性和覆盖面。

HeyGen是否提供媒体库以增强预告片视频内容？

是的，HeyGen提供了一个全面的免版税媒体库，让您可以轻松使用多样的素材资产来增强产品预告片视频。您还可以上传自己的媒体，并以不同的纵横比导出以适应不同的社交媒体平台。