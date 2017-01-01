产品预告片视频制作工具：快速创建引人入胜的宣传片
利用AI编辑工具和可定制模板，立即启动惊艳的产品预告片，借助HeyGen强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和市场经理开发一个简洁的90秒视频，展示使用HeyGen的可定制模板轻松构建惊艳产品预告片的过程。采用清晰、引人入胜的视觉风格，重点展示拖放编辑器，配以友好的旁白和激励人心的背景音乐，强调用户如何轻松利用HeyGen的模板和场景。
制作一个2分钟的教程风格视频，面向全球市场团队和内容创作者，展示HeyGen的AI配音和AI字幕的高级功能。视觉风格应专业且易于访问，展示不同的语言选项和准确的字幕，音频包含多个独特的AI声音和细腻的国际背景音乐，展示HeyGen强大的配音生成和字幕功能。
为社交媒体营销人员和数字内容制作人设计一个充满活力的45秒视频，揭示HeyGen如何轻松将静态图像转换为引人入胜的视频内容，使用AI从文本到视频。视觉风格应动态且富有创意，快速转换和有冲击力的文字覆盖，配以时尚、充满活力的音乐和快速旁白，展示HeyGen的从脚本到视频和媒体库/素材支持如何简化内容再利用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI预告片视频的制作？
HeyGen通过先进的AI从文本到视频功能，使产品预告片视频的制作变得轻而易举。只需输入您的脚本，我们的AI编辑工具将生成带有AI配音和虚拟形象的专业内容。
HeyGen提供哪些产品预告片视频的自定义选项？
HeyGen为您的产品预告片提供广泛的自定义选项，包括拖放编辑器和可定制模板。您可以轻松应用品牌的标志和颜色，以确保所有营销活动中的信息一致。
HeyGen能否自动为我的预告片视频添加字幕和配音？
当然可以，HeyGen将AI字幕和AI配音直接集成到您的工作流程中，简化视频制作。我们的文本到语音引擎自动生成引人入胜的旁白，提升可访问性和覆盖面。
HeyGen是否提供媒体库以增强预告片视频内容？
是的，HeyGen提供了一个全面的免版税媒体库，让您可以轻松使用多样的素材资产来增强产品预告片视频。您还可以上传自己的媒体，并以不同的纵横比导出以适应不同的社交媒体平台。