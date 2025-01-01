终极产品系统概述视频制作工具

简化您的视频制作流程，将脚本转化为引人入胜的产品教程，使用从脚本到视频功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和营销团队开发一个60秒的解释视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的内容，而无需广泛的编辑技能。视频应采用现代、吸引人的视觉风格，使用明亮的色彩和简单的动画，由HeyGen的从脚本到视频功能驱动脚本以简化制作。重点展示用户友好的界面，以快速生成有效的解释视频。
示例提示词2
制作一个1分钟的产品演示视频制作工具，专注于展示产品经理和跨职能团队的协作功能。视觉方法应动态展示多个屏幕或视角的互动，通过字幕/说明文字突出关键点，以确保可访问性和清晰度。整合媒体库/库存支持的元素以丰富视觉叙述，展示如何轻松创建一个真正吸引观众的产品演示视频制作工具。
示例提示词3
为销售专业人士和内容创作者制作一个45秒的产品概述视频，强调高分辨率视频对各种平台的影响。视频应具有视觉吸引力和简洁的风格，展示流畅的过渡和清晰的视觉效果。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能展示在不同社交媒体平台上的适应性，或许可以使用AI虚拟形象快速展示关键功能，强调高分辨率视频在广泛视频分享中的优势。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品系统概述视频制作工具的工作原理

轻松将复杂的产品信息转化为引人入胜的视频概述。使用AI功能和直观工具制作专业演示，引导用户了解您的系统功能。

1
Step 1
创建您的视频内容
首先列出您的产品系统的关键功能和优势。您可以使用从脚本到视频的功能轻松生成视频，为您的概述提供清晰的叙述。
2
Step 2
录制您的产品系统
使用屏幕录制捕捉与产品的实时互动。无缝整合这些视觉效果以展示工作流程和突出特定功能，确保准确性和清晰度。
3
Step 3
添加解释和增强
使用AI语音配音生成产品功能的清晰解释。通过补充媒体和动画增强您的视频，创建一个动态且信息丰富的演示。
4
Step 4
导出并分享您的概述
制作高分辨率视频以获得最佳清晰度和影响力。在各个平台上分享您完成的产品系统概述，以有效传达您的系统价值给您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

高影响力的产品广告创作

快速制作引人注目的产品广告视频，通过AI有效展示您的系统价值主张，以触及更广泛的受众。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI功能创建产品系统概述视频？

HeyGen利用先进的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象和从脚本到视频的能力，简化了引人入胜的产品系统概述视频的创建。这使用户能够轻松生成专业的语音配音。

HeyGen提供哪些视频编辑工具来创建精美的产品演示视频？

HeyGen提供强大的视频编辑工具，用于制作精美的产品演示视频，包括品牌控制以自定义您的标志和颜色。用户可以导出高分辨率视频以保持专业质量。

HeyGen是否包含自动字幕和AI语音配音的技术功能？

是的，HeyGen包含自动字幕和AI语音配音等技术功能，以增强视频的可访问性和扩大覆盖面。这些工具确保您的内容对更广泛的观众易于理解，促进视频的轻松分享。

HeyGen能否将现有的屏幕录制和媒体整合到新的解释视频中？

HeyGen通过允许您将现有的屏幕录制素材直接整合到您的解释视频中，简化了视频制作流程。凭借其用户友好的界面和对媒体库资产的支持，通过其集成使视频制作变得高效。