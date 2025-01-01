终极企业产品支持视频制作工具
轻松使用AI化身创建专业的客户支持视频，提高生产力。
93/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为现有用户制作一个45秒的视频，解释复杂SaaS应用程序的最新功能更新，利用HeyGen的模板和场景实现动态布局。视觉和音频风格应具有吸引力和现代感，使用快速剪辑的素材突出关键优势，并配以友好、信息丰富的旁白。
示例提示词2
为全球用户开发一个30秒的短视频，提供优化设备设置的快速技术提示，确保最大可访问性。视觉风格应直接且简约，专注于清晰的屏幕指示，并由HeyGen自动生成的字幕/说明增强，配以中立的指导性旁白。
示例提示词3
专为内部支持团队设计一个2分钟的培训视频，详细介绍企业软件的新高级功能发布。视觉风格应高度专业且详细，使用清晰的视觉效果来说明复杂步骤。通过HeyGen的语音生成功能生成的自定义旁白应引导观众完成每个复杂步骤，确保彻底理解，并应以多种纵横比导出视频以适应不同平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化产品支持视频的制作？
HeyGen通过使用先进的AI功能，包括文本转视频生成和逼真的AI化身，帮助用户轻松创建引人入胜的产品支持视频，简化整个视频制作过程。
HeyGen为视频编辑提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen利用先进的AI功能，如逼真的AI化身和强大的文本转语音功能，使视频编辑和个性化内容创建变得高效，无需复杂的传统软件。
HeyGen可以用于支持以外的各种产品视频吗？
当然可以。HeyGen是一个多功能的视频制作解决方案，提供广泛的模板和品牌控制，可以高效地创建用于营销、销售和培训的引人入胜的产品视频。
使用HeyGen需要具备技术视频编辑经验吗？
不需要，HeyGen具有直观的拖放编辑器，设计简单易用，使任何人都能在没有视频编辑经验或广泛培训的情况下创建高质量的视频。