产品聚焦视频制作器：创建引人入胜的演示
使用我们的AI视频生成器自动化您的产品视频制作，利用强大的模板和场景制作令人惊叹的宣传视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的45秒视频，解释一个新的B2B SaaS平台的核心“产品功能视频”，面向小企业主。视觉风格应简洁且信息丰富，展示屏幕演示，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的冷静、权威的旁白，展示该平台作为高效的“AI视频生成器”。
需要一个吸引人的60秒宣传视频，面向生活方式博主和环保消费者，展示一条环保时尚系列。该视频应采用温暖自然的灯光和激励人心的生活方式镜头，配以柔和、激励人心的背景音乐。使用HeyGen的从脚本到视频功能来构建叙述，确保信息连贯，将原始想法转化为引人入胜的“宣传视频”。
生成一个简洁的30秒视频，旨在吸引忙碌的专业人士，展示一款新的生产力应用程序，作为解决常见工作场所挑战的轻松解决方案。该制作需要现代、直接的视觉效果和由专业AI化身传递的清晰、简洁的叙述，这一切都通过HeyGen的AI化身功能实现，确保“高质量的产品视频”快速传达价值并激发行动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品聚焦视频的制作？
HeyGen作为一个直观的“AI产品视频生成器”，通过“预设模板”和“AI驱动工具”简化了流程。您可以轻松“创建引人入胜的产品演示”，突出产品的最佳特性，与观众建立强烈的联系。
我可以使用HeyGen自定义我的产品视频并加入品牌元素吗？
当然可以。HeyGen提供强大的“品牌控制”，允许您无缝整合您的标志、颜色和其他品牌资产到您的“宣传视频”中。这确保了所有“产品视频”保持一致且专业的品牌形象。
HeyGen有哪些功能使其成为有效的AI视频生成器，用于产品功能视频？
HeyGen的“AI视频生成器”使您能够快速制作“产品功能视频”，使用“从脚本到视频”功能。我们丰富的“媒体库”和语音生成选项意味着您拥有所有资源来创建引人入胜且信息丰富的内容。
HeyGen如何确保我的产品视频高质量并适合各种平台？
HeyGen专为“自动化视频制作”而设计，始终如一地提供“高质量的产品视频”。您可以“以各种纵横比导出”，确保您的视频内容完美优化，适用于从社交媒体到演示的任何平台。