产品展示视频生成器：创建引人入胜的演示
在几分钟内制作引人入胜的产品演示。我们的AI化身将您的产品故事栩栩如生地呈现，确保逼真的输出效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的AI产品视频，目标是推广新型可持续服装系列的电商营销人员。视频应采用充满活力的生活方式视觉美学，展示模特（或AI化身）在各种场景中穿着服装，配以时尚的背景音乐和由HeyGen的AI化身自然呈现的对话，完美结合可用的媒体库/素材支持。
制作一段专为SaaS公司设计的60秒产品演示视频，旨在突出复杂的软件功能。视觉方法应清晰且具有指导性，结合清晰的屏幕录制和解释性图形，并由HeyGen的语音生成提供令人安心的旁白，辅以精确的字幕/说明文字，确保技术观众的完全理解。
设计一段15秒的社交媒体预告片，旨在吸引寻找病毒式产品内容的社交媒体经理。视频需要快速节奏、视觉冲击力强的产品亮点蒙太奇，利用多样的HeyGen模板和场景快速创建，并配以充满活力的音效和简洁的屏幕文字，准备好使用HeyGen的纵横比调整和导出功能以各种纵横比导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI产品视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI产品视频生成器，能够高效地帮助用户创建专业的AI产品视频。我们的平台利用AI简化整个内容创作过程，将脚本转化为引人入胜的产品视频。
我可以使用HeyGen自定义我的产品展示视频的外观和风格吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您使用创意素材、视频模板和自定义品牌来定制您的产品展示视频。您可以轻松调整外观和风格以匹配您的品牌美学，确保内容独特且引人入胜。
HeyGen可以为产品演示生成什么样的AI视觉效果和逼真输出？
HeyGen利用先进的AI化身和逼真输出能力来制作高质量的产品演示视频。您可以通过动态的AI视觉效果增强您的产品视频，吸引注意力并清晰地突出产品细节，提供电影般的视频体验。
HeyGen能多快帮助生成社交媒体平台的产品视频？
HeyGen设计了无缝的工作流程，能够快速创建适合社交媒体的引人入胜的产品视频。我们直观的拖放编辑器允许高效的内容创作，确保您的产品视频能够快速适应各种平台。