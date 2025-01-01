产品发布视频生成器：使用AI制作发布视频

轻松制作高影响力的产品发布视频，利用动态AI化身讲述您的故事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个30秒的时尚未来感视频，面向科技初创公司和创新者，突出AI产品视频生成器的强大功能。视觉美学应动态且鼓舞人心，采用尖端图形和AI化身主持人来解释关键优势。利用HeyGen的AI化身进行引人注目的创新演示，瞬间吸引注意力。
示例提示词2
为电商企业家和在线营销人员开发一个60秒的引人入胜的产品演示视频。视觉风格应简洁美观，采用讲故事的方法清晰解释功能，辅以屏幕文字显示关键要点和清晰音频。利用HeyGen强大的'模板和场景'快速组装专业演示，并包括'字幕/说明'以提高可访问性。
示例提示词3
为社交媒体营销人员和内容创作者打造一个15秒的快节奏产品发布视频，旨在引人注目且易于分享。视觉美学应鲜艳，快速剪辑并配以流行背景音乐。整合HeyGen广泛的'媒体库/素材支持'以实现动态视觉效果，并通过使用'纵横比调整和导出'确保跨平台兼容，以适应各种社交媒体平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品发布视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建令人惊叹的产品发布视频，从脚本到高分辨率导出，确保您的新发布大放异彩。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先撰写您的信息。使用AI产品视频生成器轻松生成引人入胜的脚本，或粘贴您自己的脚本，形成产品发布视频的基础。
2
Step 2
选择您的视觉框架
从多样化的视频模板库中选择设计完美的视觉背景，或使用AI化身将您的信息生动呈现，为您的产品量身定制场景。
3
Step 3
添加专业增强
通过专业配音提升您的视频，或集成自动字幕以扩大可访问性。利用我们广泛的素材库进一步丰富您的内容。
4
Step 4
导出您的最终视频
当您的产品发布视频完成后，轻松将其导出为高分辨率MP4文件，准备立即在所有营销渠道和平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强产品功能说明

开发清晰且引人入胜的培训视频，帮助用户快速了解新产品功能，提高采用率和满意度。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的产品演示视频？

HeyGen提供强大的AI产品视频生成器，允许您使用可定制的AI化身和大量视频模板制作引人入胜的产品演示视频。其易于使用的拖放编辑器简化了创作过程，是理想的产品视频制作工具。

HeyGen是否支持产品发布视频的多语言配音？

是的，HeyGen的AI产品发布视频生成器提供超过50种语言的强大配音生成功能。此功能使您能够本地化产品发布视频，并通过高分辨率MP4文件有效地覆盖全球观众。

是什么让HeyGen成为易于使用的产品视频制作工具？

HeyGen通过直观的拖放编辑器和庞大的视频模板库简化了视频创作。这些功能使用户能够快速制作专业质量的产品视频，包括产品发布视频，而无需丰富的编辑经验。

我可以在HeyGen产品视频中自定义视觉效果和品牌吗？

当然可以。HeyGen允许您通过品牌控制（如标志和颜色）完全自定义产品视频，提升您的产品发布视频。您还可以移除视频背景以获得更精致的外观，并添加字幕以提高可访问性。