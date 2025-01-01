产品发布视频生成器：使用AI制作发布视频
轻松制作高影响力的产品发布视频，利用动态AI化身讲述您的故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个30秒的时尚未来感视频，面向科技初创公司和创新者，突出AI产品视频生成器的强大功能。视觉美学应动态且鼓舞人心，采用尖端图形和AI化身主持人来解释关键优势。利用HeyGen的AI化身进行引人注目的创新演示，瞬间吸引注意力。
为电商企业家和在线营销人员开发一个60秒的引人入胜的产品演示视频。视觉风格应简洁美观，采用讲故事的方法清晰解释功能，辅以屏幕文字显示关键要点和清晰音频。利用HeyGen强大的'模板和场景'快速组装专业演示，并包括'字幕/说明'以提高可访问性。
为社交媒体营销人员和内容创作者打造一个15秒的快节奏产品发布视频，旨在引人注目且易于分享。视觉美学应鲜艳，快速剪辑并配以流行背景音乐。整合HeyGen广泛的'媒体库/素材支持'以实现动态视觉效果，并通过使用'纵横比调整和导出'确保跨平台兼容，以适应各种社交媒体平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的产品演示视频？
HeyGen提供强大的AI产品视频生成器，允许您使用可定制的AI化身和大量视频模板制作引人入胜的产品演示视频。其易于使用的拖放编辑器简化了创作过程，是理想的产品视频制作工具。
HeyGen是否支持产品发布视频的多语言配音？
是的，HeyGen的AI产品发布视频生成器提供超过50种语言的强大配音生成功能。此功能使您能够本地化产品发布视频，并通过高分辨率MP4文件有效地覆盖全球观众。
是什么让HeyGen成为易于使用的产品视频制作工具？
HeyGen通过直观的拖放编辑器和庞大的视频模板库简化了视频创作。这些功能使用户能够快速制作专业质量的产品视频，包括产品发布视频，而无需丰富的编辑经验。
我可以在HeyGen产品视频中自定义视觉效果和品牌吗？
当然可以。HeyGen允许您通过品牌控制（如标志和颜色）完全自定义产品视频，提升您的产品发布视频。您还可以移除视频背景以获得更精致的外观，并添加字幕以提高可访问性。