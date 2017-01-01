制作一个简洁的1分钟视频，详细说明新的软件集成过程的复杂步骤，目标受众为内部工程团队和新员工。视觉风格应简洁且技术性强，结合屏幕录制和动画图表，并配以精确、信息丰富的旁白。利用HeyGen强大的旁白生成和从脚本到视频的功能，清晰地阐述产品过程的每个阶段，以制作有效的内部操作指南视频。

