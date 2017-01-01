产品过程视频制作器：AI驱动的创作
通过AI驱动的视频创作和动态文本到视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的产品过程视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个引人入胜的45秒产品演示视频，展示即将推出的小工具的核心功能，目标受众为社交媒体上的潜在客户。视觉美学应时尚且动感，包含生动的产品镜头和平滑的过渡，配以欢快、现代的音乐曲目和引人入胜的AI化身主持人。利用HeyGen的预设计模板和场景以及AI化身，快速生成一个吸引眼球的AI产品视频。
制作一个深入的90秒解释视频，详细介绍我们最新平台更新的高级安全协议，目标受众为技术精通的用户和IT专业人士。视觉风格应权威且数据驱动，使用清晰的屏幕图形、数据可视化和自动生成的技术术语字幕/说明，配以冷静、专业的叙述。HeyGen的AI视频创作和字幕/说明功能将确保所有复杂信息准确传达且易于访问。
设计一个快速的30秒视频教程，演示使用我们的视频制作软件进行巧妙的生产力提升技巧，优化用于各种社交媒体平台。视频需要快速、引人入胜的视觉流程，配以现代排版和生动的屏幕提示，并伴随流行的背景音乐。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出以及模板和场景，确保在不同渠道上快速适应和专业展示，以实现最大覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化产品过程视频的制作？
HeyGen的AI驱动视频创作平台可以轻松地将脚本转化为引人入胜的产品过程视频。利用AI化身和文本到视频功能，无需复杂编辑即可生成高质量的产品演示和解释视频。
我可以使用HeyGen快速创建专业的产品演示视频吗？
当然可以。HeyGen是一个直观的AI产品视频生成器，提供拖放编辑器和丰富的模板。这使您能够快速制作适用于各种平台的专业产品演示和操作指南视频，包括社交媒体。
HeyGen提供哪些定制选项来为我的产品视频进行品牌化？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、品牌颜色和自定义字体融入到您的产品视频中。这确保了所有视频故事和电子商务视频营销内容的一致性和专业外观。
HeyGen是否支持不同平台的视频格式和纵横比？
是的，HeyGen支持各种纵横比和导出选项，非常适合在不同渠道上进行视频创作。轻松调整您的视频以适应社交媒体、内部沟通或网站嵌入，确保最佳展示效果。