产品推介视频制作器 使用AI创建成功推介
使用AI化身轻松提升销售并获得资金支持，制作专业的推介视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个强有力的90秒投资者推介视频，以获得风险投资家和天使投资者的资金支持。视觉和音频风格应传达自信和创新，具有简约而高雅的美学风格和权威的旁白。使用HeyGen的“AI化身”展示您的愿景，为您的视频演示带来专业的人性化触感，无需复杂的拍摄。
制作一个引人入胜的45秒解释视频，展示新软件产品的核心功能，面向新用户和网站访客。视觉风格应清晰、友好且易于理解，结合清晰的屏幕录制和动画指针图形，并配以温暖且信息丰富的旁白。通过HeyGen的“字幕/说明”功能为所有口语内容提供最大程度的可访问性和理解。
制作一个动态的30秒AI推介视频，用于营销活动，目标是希望快速生成有影响力内容的创意专业人士和小企业主。视觉设计应现代且充满活力，具有快速场景切换和品牌元素，并以欢快、现代的音乐曲目为背景。使用HeyGen的“模板和场景”中的预设计布局开始，简化您的创作过程，确保高质量的美学效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品推介视频？
HeyGen通过先进的AI技术帮助您创建引人入胜的产品推介视频。利用动态AI化身和逼真的文本转语音旁白，将您的想法转化为引人注目的视频演示，吸引观众关注您的产品演示。
HeyGen为视频演示提供了哪些创意功能？
HeyGen提供了一整套创意工具，包括可定制的视频模板和逼真的AI化身。您可以轻松生成脚本并利用动态文本动画制作引人入胜的视频演示，非常适合投资者推介视频或解释视频。
我可以用HeyGen将现有的推介幻灯片转换为视频吗？
当然可以，HeyGen允许您轻松将推介幻灯片转换为专业的视频演示。无缝地将PPT转换为视频，整合自定义品牌套件，并从各种视频模板中选择，创建一个引人入胜的视觉故事给您的观众。
HeyGen如何帮助创建专业的销售推介视频？
HeyGen通过其AI驱动的编辑工具简化了高影响力销售推介视频的创建。轻松添加自动字幕，利用多样的文本转语音旁白，并将您精美的专业视频导出为MP4文件，确保清晰的沟通并提升销售演示的参与度。