产品推介视频生成器：创建引人入胜的推介
使用AI化身将您的推介幻灯片转化为专业视频，提高参与度并节省时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的45秒产品推介视频，旨在吸引市场经理和小企业主，展示AI推介视频制作器的简便性和速度。视觉和音频风格应轻快现代，具有快速场景切换和充满活力的AI化身，体现品牌个性。利用HeyGen的AI化身和模板与场景快速组装一个引人入胜的演示，突出专业级视频的轻松制作。
制作一个详细的1.5分钟教学视频，演示AI驱动的前期制作视频工具中的新高级功能，专门针对产品经理和设计团队。视觉方法应高度实用且清晰，展示精确的屏幕录制，引导观众了解功能的工作流程，并配以冷静而权威的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能讲解复杂步骤，并整合相关媒体库/库存支持视觉效果，以澄清与AI生成视觉效果相关的概念，确保一个精致且具有教育意义的体验。
为销售代表和客户经理制作一个有说服力的60秒视频，展示产品推介视频生成器如何大规模个性化客户互动。视频应采用专业但引人入胜的视觉风格，展示无缝集成的定制品牌示例，AI化身直接与潜在客户对话。实施HeyGen的AI化身传递个性化信息，并使用纵横比调整和导出功能确保在各种销售平台上的最佳交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品推介视频的技术制作过程？
HeyGen通过其AI视频生成器简化视频制作，允许用户将脚本转化为带有AI化身和旁白的专业视频。这个AI驱动的前期制作视频工具消除了复杂的编辑，使技术视频制作变得简单易行，适用于您的下一个产品推介视频。
HeyGen在文本到视频转换方面提供了哪些高级技术功能？
HeyGen利用先进的文本到视频技术，通过您的脚本为AI化身赋予自然的旁白。这使得高质量AI生成视觉效果的创建变得高效，确保您的信息在每个AI推介视频制作项目中清晰且专业地传达。
HeyGen的AI推介视频制作器是否支持自定义品牌和编辑？
是的，HeyGen提供强大的自定义品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色直接整合到AI推介视频制作项目中。其实时编辑器让您在最终导出前对AI生成的视觉效果进行精确控制，保持品牌的完整性。
HeyGen能否处理字幕和各种视频纵横比等技术方面的问题？
当然可以，HeyGen自动生成字幕以增强可访问性，并提供各种纵横比调整选项以适应不同平台。这确保了您的AI驱动的前期制作视频工具为任何观众提供精致且技术合规的内容，从屏幕录制到PowerPoint再到视频。