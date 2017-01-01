产品概述视频制作工具：轻松创建引人入胜的演示
快速将您的产品创意转化为专业视频，使用我们直观的模板和场景，提高参与度和转化率。
创建一个吸引人的45秒产品演示视频，目标是推出新数字工具的小企业主，采用简洁、现代和充满活力的视觉风格，结合动画屏幕共享元素。音频应由HeyGen生成的欢快、专业的AI配音，清晰地解释工具的核心优势和易用性，确保提供一个引人入胜且信息丰富的体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个吸引人的60秒产品说明视频，专为对复杂B2B软件解决方案感兴趣的潜在客户设计，采用独特的说明动画风格，配以清晰的图形、明亮的色彩和动画文字覆盖，以简化复杂概念。利用HeyGen的AI虚拟形象进行解说，为观众提供友好且清晰的人声引导，介绍软件的功能和价值主张。
示例提示词2
开发一个动态的30秒产品宣传视频，目标是浏览社交媒体的电商购物者，展示快速、视觉吸引力强的产品镜头蒙太奇、快速剪辑和吸引人的生活方式图像。该视频应整合HeyGen的广泛媒体库/素材支持，以获得高质量的视觉效果，并包括清晰的字幕/说明，以有效传达关键信息，配以流行的背景音乐以达到最大效果。
示例提示词3
制作一个专业的90秒产品概述视频，面向希望在各个渠道标准化产品沟通的营销团队，呈现企业和一致的品牌视觉风格，结合屏幕录制展示多样化的使用案例。利用HeyGen的现成模板和场景，保持品牌一致性，并确保内容可以轻松调整尺寸和导出以适应不同平台，所有内容由权威且清晰的AI配音解说，配以轻柔的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的产品叙述
首先构建您的产品故事。利用“AI撰写脚本”功能生成引人入胜的内容，简化您的产品概述视频制作过程。
Step 2
选择吸引人的视觉效果
提升视频的吸引力。从专业的“视频模板”库中选择场景，确保您的产品视频制作之旅轻松无忧。
Step 3
添加最后的润色
通过各种“自定义选项”个性化您的视频，如品牌套件、背景音乐和自动字幕，确保您的信息清晰且有影响力。
Step 4
导出并分享
通过导出“1080p高清分辨率视频”完成您的产品概述视频，准备在各种社交媒体平台上与观众分享。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的产品视频的制作？
HeyGen通过AI让您轻松创建引人入胜的产品视频。我们的平台提供直观的视频模板和拖放编辑器，使产品视频制作体验无缝高效。
HeyGen能否帮助我利用AI创建引人入胜的产品演示？
是的，HeyGen利用AI生成逼真的AI虚拟形象，甚至可以作为AI产品视频制作工具帮助撰写脚本，提供AI配音，为动态产品演示突出关键特性。
产品概述视频有哪些自定义选项？
HeyGen为您的产品概述视频提供广泛的自定义选项，包括庞大的素材库、丰富的图形和视觉效果，以确保您的视频模板完美匹配您的品牌美学。
我可以多快生成各种类型的产品视频？
借助HeyGen高效的平台和现成的视频模板，您可以在几分钟内快速生成各种产品视频，包括产品说明视频、操作指南视频和产品宣传视频。