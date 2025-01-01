产品入门视频制作工具，打造无缝用户体验
轻松创建引人入胜的产品入门视频，利用AI化身提供个性化、高质量的内容，吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的产品演示视频，供市场团队解释复杂的软件功能；该视频应整合清晰的屏幕录制和动态文本覆盖，由信息丰富且自信的AI化身呈现，以简化产品演示视频并突出关键功能，利用HeyGen的AI化身进行专业展示。
为产品经理开发一个简洁的30秒视频，旨在快速更新入门视频以适应小功能更改，利用动态场景转换和醒目的文本高亮，配合可自定义的模板。视频的视觉风格应简洁现代，确保通过HeyGen的丰富模板和场景实现快速创建和部署。
人力资源部门如何通过一个75秒的视频高效地为新员工进行入职培训，介绍公司文化和基本流程？该视频应采用专业但热情的视觉风格，配合清晰的分步骤视觉效果，由简洁的脚本生成，并辅以同步字幕，通过HeyGen的脚本转视频功能简化员工入职培训，确保信息一致。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我产品入门视频的创意？
HeyGen通过利用AI化身和大量可自定义的模板，帮助您创建引人入胜的产品入门视频。我们的平台使您能够轻松生成带有动画和品牌控制的专业视频，确保您的内容真正脱颖而出。
是什么让HeyGen成为动态产品演示视频的强大创作工具？
HeyGen是一款强大的视频创作工具，简化了动态产品演示视频的制作过程。您可以生成专业脚本，并将其转化为引人入胜的视频内容，配以AI配音，使复杂概念易于理解。
HeyGen能否帮助简化多样化入门内容的创建，如客户和员工入门？
当然，HeyGen简化了多样化入门视频的创建，无论是客户入门还是员工入职。利用我们丰富的可自定义视频模板库和AI化身，快速制作吸引人的培训视频，满足不同受众的需求。
HeyGen如何确保我所有入门和培训视频的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够轻松将您的标志、品牌颜色和自定义字体整合到所有营销视频和培训内容中。我们直观的视频编辑器和可自定义模板确保所有视觉传播中的专业和一致的品牌形象。