解锁增长：我们的产品入门视频生成器
轻松创建引人入胜的入门视频，并通过智能文本转视频功能提高用户保留率。
为小企业主开发一个45秒的入门视频指南，帮助他们实施新软件，使用专业、简洁的视觉效果和冷静、权威的AI化身演示关键设置步骤。强调AI化身如何增强培训的参与度和清晰度。
制作一个60秒的宣传视频，展示强大视频创作工具的功能，适用于寻求快速内容生产的营销团队。使用动态、现代的图形和由HeyGen的文本转视频功能直接从脚本生成的清晰简洁的旁白。
为电子商务客户设计一个30秒的个性化客户入门信息，在他们首次购买后，提供温暖、定制的视觉效果和舒缓、帮助性的旁白。重点在于通过先进的旁白生成技术使他们的首次体验无缝衔接。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的入门视频？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，提供大量预制视频模板和动画模板，使其成为高效的入门视频制作工具。您可以轻松定制这些资源，制作出高质量的产品入门视频，吸引您的观众。
HeyGen提供哪些AI功能来生成动态培训视频？
HeyGen利用强大的AI功能，包括逼真的AI化身和强大的文本转语音转换器，生成动态培训视频。这项技术能够为您的用户入门和员工入门内容无缝生成旁白，增强参与度。
我可以使用HeyGen自定义产品演示视频的视觉标识吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将特定的标志和品牌颜色整合到每个视频中。这确保了您的产品演示视频、客户入门和虚拟入门视频制作项目保持一致和专业的品牌形象。
HeyGen是适用于不同类型入门内容的多功能视频创作工具吗？
是的，HeyGen是一款高度多功能的视频创作工具，非常适合生成各种形式的入门视频，包括用户入门、客户入门和员工入门。其功能，如智能屏幕录制，进一步增强了详细产品演示视频和培训视频的创作。