产品新闻视频制作器：快速创建引人入胜的更新

轻松将产品新闻转化为引人入胜的营销视频。借助AI驱动的文本转视频功能，简化社交媒体内容创作。

为有抱负的科技企业家开发一个引人入胜的45秒产品新闻视频，采用生动的动态图形和欢快、未来感十足的音频配乐，利用HeyGen的文本转视频功能快速将产品公告转化为吸引人的内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为忙碌的电商经理制作一个简洁的30秒营销视频，展示新产品，采用简洁、极简的视觉效果和专业、平和的音乐背景，利用HeyGen的模板和场景轻松保持品牌一致性，快速制作产品视频。
示例提示词2
为寻求软件解决方案的小企业主制作一个富有洞察力的60秒解释视频，由一个友好的AI化身主演，提供清晰、简洁的信息，并配以温暖、鼓励的旁白，借助HeyGen的AI化身和旁白生成功能将复杂的想法生动呈现。
示例提示词3
为社交媒体营销人员生成一个简洁的15秒新闻视频更新，以锐利、直接的视觉风格和动态、引人注目的声音设计呈现行业突发新闻，结合HeyGen的媒体库/素材支持，快速获取相关视觉和声音。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品新闻视频制作器的工作原理

在一个强大、直观的平台上，轻松创建引人入胜的产品新闻视频，与您的受众产生共鸣并推动参与。

1
Step 1
选择您的视频模板
首先从专为引人入胜的产品新闻设计的多样化专业视频模板中选择。这为您的故事提供了坚实的基础。
2
Step 2
使用AI化身进行自定义
通过选择和自定义AI化身来传达您的信息，使您的产品新闻栩栩如生，为您的视频增添专业和吸引人的人性化触感。
3
Step 3
丰富多媒体内容
通过上传您自己的产品素材或探索我们庞大的素材库，丰富您的视频，直观地展示产品的特性和优势。
4
Step 4
发布并分享您的创作
一旦您的产品新闻视频完美无瑕，将其导出为MP4文件，并轻松分享至您的社交媒体渠道和其他平台，以触达您的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

将客户推荐转化为动态AI视频，有效展示产品价值并建立信任。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的产品视频？

HeyGen通过AI化身和文本转视频功能，帮助您高效地创建专业的产品视频。您可以利用现成的视频模板和素材库，直观地展示您的产品，使高质量营销视频的制作过程变得快速而简单。

我可以用HeyGen制作什么类型的营销视频？

使用HeyGen，您可以制作各种类型的营销视频，包括解释视频、产品新闻视频制作内容和社交媒体推广。我们的平台支持多种视频格式，便于您为不同平台和受众量身定制信息。

HeyGen是否提供便于创建的视频模板？

是的，HeyGen提供了多样化的视频模板库，帮助您快速启动创作过程。这些模板设计为拖放编辑，允许您轻松自定义场景和元素，以匹配您品牌的独特风格和信息。

我可以轻松导出和分享我的HeyGen视频吗？

当然可以。一旦您的视频完成，HeyGen允许您直接分享视频内容或将其下载为MP4文件。这种灵活性确保您的专业视频可以无缝分发到多个设备和社交媒体平台。