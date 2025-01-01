产品营销视频制作工具：快速创建演示
使用我们强大的从脚本到视频功能，立即生成专业的产品演示视频，节省时间和资源。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的详细产品演示视频，面向B2B客户，解释一个创新SaaS平台的核心功能。视觉风格应精致专业，使用AI化身作为主持人，声音清晰权威。利用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将书面解释变为现实，突出AI产品视频生成器如何简化复杂的解释。
为电商企业设计一个15秒的引人注目的社交媒体视频，推广一款时尚新潮小工具的限时抢购。视觉和音频风格应快速且充满活力，使用媒体库/库存支持中的丰富图形、视频和音乐素材，配以欢快的音乐和显著的字幕/说明，即使在无声情况下也能吸引注意力。这种快速、引人入胜的格式易于为各种平台定制。
为现有软件用户制作一个60秒的教学视频，逐步解释一个复杂的新功能，配以清晰的屏幕录制和亲切的语音生成。视觉风格应简洁且用户友好，并提供字幕/说明以提高可访问性。这个产品视频制作工具帮助将详细的脚本转化为引人入胜的指南，简化观众的学习过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化产品营销视频的制作？
HeyGen是一个先进的AI产品视频生成器，旨在简化您的工作流程。它可以快速将脚本转化为引人入胜的产品营销视频，利用逼真的AI化身和动态场景来吸引观众。
HeyGen能否制作引人入胜的产品演示视频？
当然可以。HeyGen提供一系列产品视频模板和用户友好的拖放编辑器，使您能够轻松制作专业的产品演示视频。您可以整合丰富的图形、视频和音乐素材，以突出产品的最佳特性。
有哪些功能可用于定制AI产品视频？
HeyGen为您的AI产品视频提供广泛的定制选项。您可以通过您的标志和颜色控制品牌，从庞大的媒体库中选择库存支持，并添加AI语音和字幕，以确保您的信息完美传达。
HeyGen是否支持产品视频的语音和字幕？
是的，HeyGen使得为您的产品视频添加高质量的语音和精确的字幕变得非常简单。这确保了您的信息既可访问又有影响力，帮助您为各种平台创建精美专业的内容。