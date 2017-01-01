产品列表视频制作工具：通过AI视频提升销售
通过从脚本到视频的文本功能更快地生成引人注目的产品说明视频，提高销售和参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长45秒的产品演示视频，目标是产品经理和在线零售商，展示一款新型智能家居设备的先进功能。采用专业且动态的视觉风格，配以锐利的图形和欢快的背景音乐，利用HeyGen的多样化模板和场景，以快速而有力的片段展示各种功能，确保产品的高端感得到清晰传达，以实现有效的视频创作。
设计一个信息丰富的60秒产品说明视频，面向数字营销人员和电商品牌所有者，说明订阅盒服务的好处。视频应采用简洁、亲切的视觉美学，配以平静而有说服力的旁白，依靠HeyGen的从脚本到视频的文本功能生成旁白，并使用简洁的屏幕文字将复杂功能分解为易于理解的要点，使其成为一件有效的营销内容。
制作一个活力四射的15秒促销视频，专为社交媒体营销人员和精品店主量身定制，宣布时尚服装系列的限时促销。视觉风格必须快速且视觉吸引力强，展示多样化模特穿着服装的快速剪辑，配以充满活力的背景音乐和醒目的字幕/标题，利用HeyGen的媒体库/素材支持快速获取吸引人的B-roll素材，创造出立即行动的号召，以实现有效的电商视频营销。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的业务创建引人注目的产品视频？
HeyGen让您可以轻松使用AI创建高质量的产品视频。利用广泛的视频模板，整合丰富的图形和音乐素材，甚至可以使用AI化身展示您的产品并增强您的营销内容。
HeyGen提供哪些品牌和视觉一致性的自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项以维护您品牌的视觉识别。您可以轻松应用您的标志、品牌颜色和其他视觉效果，以确保每个视频都与您的品牌指南和创意愿景完美契合。
HeyGen能否协助生成除产品演示之外的多样化营销视频？
当然可以。HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，不仅限于产品演示视频。创建引人入胜的产品说明视频、信息丰富的操作视频和动态视频广告，以满足您在各个平台上的所有营销需求，实现全面的视频创作。
HeyGen是否使电商视频创作过程高效？
HeyGen通过作为您的终极产品列表视频制作工具来简化电商视频营销。凭借其直观的拖放编辑器和AI驱动的旁白和字幕工具，您可以高效地制作专业视频，以增加销售并有效展示您的产品。