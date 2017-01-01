产品列表视频制作工具：通过AI视频提升销售

通过从脚本到视频的文本功能更快地生成引人注目的产品说明视频，提高销售和参与度。

制作一个吸引人的30秒视频，目标是小企业主和电商卖家，展示一款创新厨房小工具如何简化日常任务。视觉风格应明亮现代，包含干净的产品镜头，穿插一个友好的AI化身，提供清晰而热情的旁白，突出该工具的独特卖点，所有这些都可以通过HeyGen的AI化身功能轻松生成，非常适合制作引人注目的产品列表视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个时长45秒的产品演示视频，目标是产品经理和在线零售商，展示一款新型智能家居设备的先进功能。采用专业且动态的视觉风格，配以锐利的图形和欢快的背景音乐，利用HeyGen的多样化模板和场景，以快速而有力的片段展示各种功能，确保产品的高端感得到清晰传达，以实现有效的视频创作。
示例提示词2
设计一个信息丰富的60秒产品说明视频，面向数字营销人员和电商品牌所有者，说明订阅盒服务的好处。视频应采用简洁、亲切的视觉美学，配以平静而有说服力的旁白，依靠HeyGen的从脚本到视频的文本功能生成旁白，并使用简洁的屏幕文字将复杂功能分解为易于理解的要点，使其成为一件有效的营销内容。
示例提示词3
制作一个活力四射的15秒促销视频，专为社交媒体营销人员和精品店主量身定制，宣布时尚服装系列的限时促销。视觉风格必须快速且视觉吸引力强，展示多样化模特穿着服装的快速剪辑，配以充满活力的背景音乐和醒目的字幕/标题，利用HeyGen的媒体库/素材支持快速获取吸引人的B-roll素材，创造出立即行动的号召，以实现有效的电商视频营销。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品列表视频制作工具的工作原理

通过我们直观的AI视频生成器，将您的产品视觉效果轻松转化为引人入胜的营销内容，设计速度和影响力。

1
Step 1
创建您的项目
从视频模板或空白画布开始。我们的拖放编辑器使您可以轻松开始为您的产品列表创建视频。
2
Step 2
添加您的产品故事
整合您的产品详情和视觉效果。利用AI化身或从文本到视频功能生成旁白和自动生成的脚本，清晰地解释您的产品说明视频内容。
3
Step 3
增强视觉效果和品牌
通过丰富的图形、音乐素材和自定义选项来完善您的视频。应用品牌控制，如标志和颜色，以确保您的营销内容与您的品牌形象一致。
4
Step 4
导出和分享
完成您的高分辨率视频。使用纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种平台，使您的电商视频营销准备好用于社交媒体分享和产品列表。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过产品推荐视频建立信任

有效展示客户成功案例和产品评论，使用AI视频增强可信度并鼓励在您的列表上购买。

常见问题

HeyGen如何帮助我为我的业务创建引人注目的产品视频？

HeyGen让您可以轻松使用AI创建高质量的产品视频。利用广泛的视频模板，整合丰富的图形和音乐素材，甚至可以使用AI化身展示您的产品并增强您的营销内容。

HeyGen提供哪些品牌和视觉一致性的自定义选项？

HeyGen提供广泛的自定义选项以维护您品牌的视觉识别。您可以轻松应用您的标志、品牌颜色和其他视觉效果，以确保每个视频都与您的品牌指南和创意愿景完美契合。

HeyGen能否协助生成除产品演示之外的多样化营销视频？

当然可以。HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，不仅限于产品演示视频。创建引人入胜的产品说明视频、信息丰富的操作视频和动态视频广告，以满足您在各个平台上的所有营销需求，实现全面的视频创作。

HeyGen是否使电商视频创作过程高效？

HeyGen通过作为您的终极产品列表视频制作工具来简化电商视频营销。凭借其直观的拖放编辑器和AI驱动的旁白和字幕工具，您可以高效地制作专业视频，以增加销售并有效展示您的产品。