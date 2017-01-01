最佳产品发布视频制作工具，助您快速成功
使用直观的产品视频模板快速创建令人惊艳的产品视频，轻松提升参与度并推动销售。
想象一个30秒的积极产品发布视频，其中一个由HeyGen的AI头像功能创建的友好AI头像，通过温暖的旁白介绍一款创新的新设备，直接面向小企业主，强调其在创建产品视频方面的易用性。视觉风格现代简洁，语气积极鼓舞。
示例提示词1
制作一个45秒的引人入胜的产品演示视频，专为科技初创公司的营销团队设计，展示复杂的软件功能，配以流畅的图形和通过文本转视频生成的专业旁白，并附有清晰的字幕/说明。音频应精准且信息丰富，保持专业和动态的视觉美感。
示例提示词2
为电商企业家开发一个60秒的吸引人产品视频，展示使用HeyGen的预设计模板和场景以及其媒体库/素材支持的多种产品变体。视觉风格应干净且美观，配以充满活力的背景音乐，吸引注意力并激发行动。
示例提示词3
为个体创业者和内容创作者制作一个30秒的激励产品视频，展示他们如何轻松地使用产品视频制作工具在各种平台上制作视频。视频采用快速剪辑和生动的动画，强调纵横比调整和导出的灵活性，配以快节奏的音轨，传达效率和创造力，以定制和导出他们的内容。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI提升我的产品发布视频？
HeyGen让您能够快速创建引人注目的产品发布视频。利用我们的AI头像和丰富的模板，生成动态的产品视频，吸引您的观众并展示您的新产品。
是什么让HeyGen成为企业有效的AI产品视频生成器？
HeyGen通过直观的拖放编辑工具简化了产品视频的制作过程。这个AI产品视频生成器允许无缝定制和轻松导出高质量内容，简化您的视频制作。
我可以使用HeyGen生成引人入胜的产品演示视频吗？
当然可以，HeyGen非常适合制作引人入胜的产品演示视频和说明视频。轻松添加专业旁白和背景音乐，突出功能和优势，确保您的信息引起共鸣。
HeyGen如何简化产品视频制作的过程？
作为一个先进的AI产品视频制作工具，HeyGen自动化了复杂的视频制作任务。它利用AI将文本转化为视频，使得无需广泛的编辑技能即可更快更高效地创建专业级产品视频。