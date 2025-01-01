产品发布公告视频制作器：快速且简单

通过从脚本到视频的功能，轻松将您的脚本转化为引人入胜的产品发布视频，比以往更快地吸引您的观众。

为小企业主和营销专业人士制作一个60秒的产品演示视频，展示一项新的软件功能。视觉风格必须简洁、专业且具有指导性。通过使用HeyGen的模板和场景来简化创作过程，并通过清晰、友好的旁白来阐述关键优势，旁白可以通过从脚本到视频的功能轻松制作。
为数字营销人员和内容创作者精心制作一个30秒的SaaS发布视频，旨在在社交媒体平台上实现最大影响。视觉执行应快速且视觉吸引力强，配以吸引人的背景音乐。通过HeyGen的自动字幕功能确保广泛的可访问性和参与度，并使用纵横比调整和导出功能优化适用于不同平台。
需要一个75秒的信息视频，目标受众是企业客户和产品经理。该视频应详细介绍一个新的“创意引擎”平台的复杂功能。视觉效果必须精致、信息丰富且视觉丰富，结合从HeyGen的媒体库/素材支持中获取的多样化资产。自信且专业的旁白将与内容精确对齐，有效传达产品的优势。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品发布公告视频制作器的工作原理

通过我们直观的AI视频平台，轻松制作引人入胜的产品发布视频，吸引您的观众并展示您的创新。

Step 1
创建您的项目
通过选择各种精心设计的“视频模板”或从脚本开始，启动您的产品发布公告。我们的“模板和场景”功能确保快速且专业的开始。
Step 2
添加您的产品详情
通过整合您的视觉效果和脚本使您的产品栩栩如生。选择多样的“AI虚拟形象”来讲述您的发布，或录制您自己的旁白，为您的公告增添个人风格。
Step 3
应用最后的润色
提高所有观众的清晰度和可访问性。轻松为您的视频添加准确的“字幕”，确保您的产品关键特性得到清晰传达。
Step 4
导出并分享
完成您的引人入胜的产品发布视频，并为您的观众做好准备。以各种格式和最佳纵横比“导出”您的视频，然后轻松分享至“社交媒体”平台及其他地方。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激发产品采用和兴奋

制作引人入胜且鼓舞人心的视频，激发期待并激励您的观众接受您的创新新产品。

常见问题

HeyGen如何提升我制作产品视频的创意过程？

HeyGen作为一个强大的创意引擎，帮助您快速制作专业的产品视频和引人入胜的SaaS发布视频。利用我们多样的视频模板和AI虚拟形象，将您的脚本转化为引人入胜的视觉故事，完美适用于产品公告或信息视频。

是什么让HeyGen成为有效的产品发布公告视频制作器？

HeyGen简化了高影响力产品发布公告视频和动态产品演示视频的制作。我们的AI视频平台允许您生成逼真的AI虚拟形象和AI旁白，确保您的新产品特性得到清晰且专业的展示。

HeyGen的AI视频平台能否快速创建引人入胜的信息视频？

是的，HeyGen的AI视频平台显著加快了引人入胜的信息视频的制作。通过我们直观的拖放编辑器，您可以轻松结合AI虚拟形象、自定义脚本和AI旁白，以简单且视觉化的方式传达复杂的想法。

HeyGen如何简化营销和社交媒体的视频创作？

HeyGen通过其用户友好的视频编辑器和丰富的模板库简化了社交媒体营销的视频创作。我们的平台支持轻松的团队协作、自动字幕和纵横比调整，确保您的内容针对各种平台和受众进行优化。