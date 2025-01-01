产品发布公告视频生成器，惊艳您的观众
制作引人入胜的新产品发布解释视频，借助无缝的语音生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个专业的60秒产品演示视频，面向潜在的B2B客户和决策者，利用HeyGen的AI虚拟形象以友好、信息丰富的语音清晰阐述复杂功能。视觉和音频风格应干净、直接且权威，确保产品的优势轻松被理解，同时利用AI语音生成进行精致的旁白。
制作一个30秒的精彩片段，非常适合社交媒体分享，以其快速、视觉冲击力强的美学和时尚、流行的背景音乐吸引大众观众。利用HeyGen的多功能模板和场景快速组装这个动态公告，确保您的新产品以最大化的热度和即时的参与度在所有平台上发布。
开发一个45秒的解释视频，专为现有用户和客户支持团队设计，采用动画、友好的视觉风格，并由HeyGen提供清晰、简洁、易于接近的语音生成。此视频应有效定制视频内容，以简化复杂的新功能，使学习曲线无缝且愉快。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的产品发布视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，旨在制作高质量的产品发布视频。利用我们直观的平台，您可以将脚本转化为电影视觉效果，利用多种视频模板和AI语音生成，确保您的新产品发布达到工作室级别的输出质量。
使用HeyGen进行产品演示视频有哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，以精确地定制您的产品演示视频。您可以使用我们的拖放编辑器自定义视频内容，整合品牌控制，选择各种AI虚拟形象，并生成专业的语音旁白，确保您的产品功能得到有效突出。
HeyGen能否快速生成高质量的新产品发布解释视频？
是的，HeyGen使产品营销团队能够快速创建高质量的新产品发布解释视频。我们的AI视频生成器促进了从文本到视频的创作，使您无需复杂的视频编辑技能即可高效地制作引人入胜的内容和精彩片段。
AI虚拟形象如何通过HeyGen增强产品营销内容？
HeyGen的AI虚拟形象通过提供专业、一致的屏幕呈现，显著增强了产品营销内容。这些AI虚拟形象可以通过AI语音生成传达您的信息，使您的产品视频在各种社交媒体分享平台上更具吸引力和动态性。