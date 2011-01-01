产品发布广告视频制作器：快速创建惊艳广告
通过逼真的AI化身和智能脚本创作生成引人入胜的产品广告视频，实现轻松的创意制作。
为一家电子商务品牌制作一个45秒的引人注目的广告视频，介绍一系列环保家居用品，目标是环保意识强的消费者。视觉和音频风格应干净、温暖且吸引人，特写展示产品的使用场景，并由HeyGen生成的专业且舒缓的配音突出关键特性和优势，作为AI产品视频生成器。
为一家数字营销机构开发一个简洁的60秒视频广告，向企业客户展示他们的新分析平台。视频应采用专业、数据驱动的视觉风格，配以动画图表和清晰的统计数据，使用HeyGen的字幕/说明确保信息的可访问性，并有效传达复杂信息，简化他们的创意制作流程。
为一位健身影响者生成一个30秒的引人入胜的宣传视频，介绍一个新的在线健身计划，专为忙碌的专业人士设计，提供快速有效的锻炼方案。视觉风格应充满活力和激励性，展示快速的锻炼剪辑和用户推荐，利用HeyGen的从脚本到视频的能力快速创建具有高影响力叙述的产品视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为有效的AI产品视频生成器用于广告？
HeyGen利用先进的AI技术，帮助您轻松创建引人入胜的AI广告视频和产品视频。我们的平台使您能够将脚本转化为引人入胜的视觉效果，使用AI化身和拖放编辑器，大大降低了典型视频制作的成本和时间。
HeyGen提供哪些创意功能来制作符合品牌的营销视频？
HeyGen提供直观的编辑套件，拥有广泛的视频模板选择和强大的品牌定制选项，包括标志和品牌颜色。这使您能够轻松制作与受众产生共鸣并保持一致品牌形象的专业营销视频。
HeyGen能否快速高效地创建产品发布广告视频？
当然可以，HeyGen通过允许您直接从脚本生成文本到视频，简化了产品发布广告视频的创建。我们的平台提供智能脚本创作辅助、AI语音配音和自动字幕，确保快速且高质量的创意制作，适用于各种社交平台。
HeyGen是否支持高级创意元素，如AI化身和全球化翻译？
是的，HeyGen集成了复杂的AI化身，为您的广告视频增添人性化元素。此外，我们的平台支持翻译，使您能够本地化视频广告，有效地覆盖不同社交平台上的多元化受众。