打造成功的产品发布广告视频
通过令人惊艳的广告视频发布您的产品，吸引注意力并推动销售。使用HeyGen的文本转视频功能简化制作并增强叙事效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态宣传视频，专为年轻专业人士量身打造，利用生动的动态图形和充满活力的配乐在社交媒体上引发病毒式传播，由HeyGen的魅力AI化身呈现。
开发一个60秒的深度解说视频，利用引人入胜的叙事手法为高管客户解密复杂的B2B产品，采用精致的视觉风格和通过HeyGen轻松生成的专业配音。
制作一个视觉丰富的30秒产品视频，面向普通消费者，利用HeyGen媒体库中的多样化素材突出关键特性，并通过集成字幕/说明确保可访问性，配以振奋人心的现代配乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我产品发布视频的创意？
HeyGen让您能够通过动态“动画”和引人入胜的“叙事”制作引人注目的“产品发布视频”。利用我们的AI化身和多样化的模板，从脚本中直接实现您的创意愿景。
HeyGen能否高效地制作专业宣传视频？
是的，HeyGen通过提供丰富的模板、品牌定制和集成媒体库，简化了高质量“宣传视频”的制作。这大大减少了对传统“视频制作公司”服务的需求。
HeyGen为产品视频提供哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的“产品视频”完美契合您的品牌形象，包括自定义标志和配色方案。您还可以轻松添加“行动号召”元素和专业字幕，以实现有效的“视频营销”。
HeyGen是否支持各种社交媒体视频分发格式？
当然，HeyGen允许您通过调整纵横比和灵活的导出选项优化视频，适合“社交媒体”宣传活动。添加自动生成的字幕，以最大化您的“视频营销”努力的参与度和覆盖面。