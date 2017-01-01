解锁简便：产品说明视频生成器
轻松生成清晰的逐步产品说明。利用强大的AI化身创建引人入胜的解释视频，减少支持请求。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个全面的2分钟员工培训视频，针对L&D团队为新员工入职复杂的内部软件，包含专业的屏幕捕捉、屏幕文字高亮显示，以及一个引人入胜的AI化身来传递技术培训模块。确保HeyGen的AI化身为复杂概念提供一致且友好的面孔，增强学习记忆。
创建一个动态的90秒产品演示视频，为全球潜在客户量身定制，以便他们用母语了解我们产品的功能，采用生动的产品动态视觉效果，精确同步的旁白生成和多语言字幕。利用HeyGen的旁白生成和字幕功能，将复杂的功能有效地翻译成易于理解的格式，适合多元化的国际观众。
开发一个引人入胜的45秒解释视频，专为现有用户设计，突出新发布的软件更新的核心功能，采用明亮的教程风格视觉方法和自然友好的AI生成旁白。该视频应利用HeyGen的模板和场景功能，快速组装出一个精美的叙述，使文本转视频过程无缝展示产品增强功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，让您轻松将脚本转化为引人入胜的视频。这个生成式AI平台使专业视频制作变得触手可及，无需复杂的编辑技能。
HeyGen提供哪些品牌定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制以整合您的标志和品牌颜色。您可以利用各种视频模板和直观的拖放编辑器来创建独特的品牌产品视频。
HeyGen能为全球观众制作高质量的翻译视频吗？
是的，HeyGen支持制作高质量的视频，提供1080p或4K分辨率的导出选项。通过即时翻译和多语言视频功能，HeyGen帮助您通过准确的字幕和自然的旁白接触全球观众。
HeyGen如何帮助创建有效的产品说明视频？
HeyGen作为一个强大的产品说明视频生成器，帮助用户快速制作详细的解释视频和产品演示视频。其用户友好的界面和强大的视频编辑功能简化了为客户支持或员工培训创建信息内容的过程。