产品洞察视频制作工具：将数据转化为故事

通过我们先进的从脚本到视频的文本功能，轻松将复杂的产品数据转化为引人入胜的视频，为您节省宝贵的时间。

制作一段90秒的教学视频，面向技术产品经理，展示HeyGen的AI视频生成器如何简化复杂产品概述的创建过程。使用一个AI化身，配以冷静、权威的AI配音，展示详细的功能说明和技术规格，视觉风格干净专业。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为软件开发人员制作一段2分钟的技术演示视频，探索与HeyGen的AI平台集成的可能性。该视频应采用现代、清晰的逐步视觉风格，从脚本到视频使用文本解释API功能和技术工作流程，配以精确的AI配音和媒体库中的相关素材来说明复杂概念。
示例提示词2
为DevOps团队制作一段45秒的公告视频，突出HeyGen的新功能发布。视觉风格应具有吸引力和动态性，结合信息图表元素和欢快的背景音乐，利用现有模板和场景快速组装视频，并附上清晰的字幕以提高可访问性。
示例提示词3
为IT部门负责人设计一段1分钟的解释视频，评估企业工具，重点介绍HeyGen如何帮助扩大视频制作规模。采用权威、高保真和精致的视觉呈现，配以专业的AI配音，展示如何通过调整纵横比和导出功能轻松适应跨平台内容，并结合多样化的媒体素材增强信息传递。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的产品洞察视频制作工具如何工作

利用AI驱动的平台，轻松将您的产品洞察转化为引人入胜的视频，简化您的沟通并节省宝贵的时间。

1
Step 1
起草您的视频脚本
首先将您的产品洞察或研究结果直接输入平台。利用我们的“从脚本到视频的文本”功能为您的视频内容奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的“AI化身”中选择一个来代表您的品牌或信息。将您选择的化身与自然听感的AI声音配对，以清晰专业地传达您的洞察。
3
Step 3
通过视觉效果和品牌增强
通过从我们的媒体库中添加相关素材或上传您自己的素材来个性化您的视频。应用预设计的“视频模板”并整合您的品牌标志和颜色，以获得一致的外观。
4
Step 4
生成并分享您的洞察视频
只需点击一下，即可渲染完整视频。我们的平台通过自动化生产过程帮助您“节省时间”，让您能够快速与观众分享精心制作的产品洞察。

使用案例

展示客户成功案例

展示客户成功案例

制作引人注目的推荐视频和案例研究，突出客户体验，建立信任并有效展示产品价值。

常见问题

HeyGen如何利用AI进行视频生成？

HeyGen是一个由AI驱动的平台，作为一个先进的AI视频生成器。它利用复杂的AI化身和AI声音将文本从脚本转化为视频，轻松创建专业质量的内容。

我可以使用HeyGen的AI平台创建哪些类型的视频？

使用HeyGen，您可以作为一个强大的产品视频制作工具，生成解释视频、电子商务产品视频和社交媒体内容，以满足多样化的需求。该平台使您能够通过高效地制作各种引人入胜的视频来扩大视频制作规模。

HeyGen可以定制品牌和视频输出格式吗？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频与您的品牌形象一致，包括标志和颜色。此外，该平台支持各种平台的纵横比调整和导出，以及高级配音生成。

HeyGen是否提供协作和高效脚本创建的工具？

HeyGen旨在通过集成的协作工具节省时间并增强团队工作流程。用户可以利用预设计的视频模板和功能来简化脚本撰写，使内容创建变得无缝高效。