为开发人员和工程师创建一个1分钟的技术演示，展示一个新的软件模块。视觉风格应干净、现代且高科技，突出复杂的UI/UX元素，同时音频使用通过HeyGen的语音生成功能生成的专业、信息丰富的AI旁白，解释技术进步。这种“AI视频制作器”方法确保复杂的更新能够有效且高效地传达。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个90秒的解释视频，面向小企业主，详细介绍“产品亮点视频制作器”应用程序的最新功能。视觉风格应具有吸引力和动态性，类似于教程，带有清晰的屏幕文字强调，音频应友好且清晰，引导用户了解其优势。利用HeyGen的模板和场景以及强大的字幕功能，使信息易于访问且视觉上吸引广泛的观众，突出可定制的模板。
示例提示词2
为数字营销人员开发一个引人入胜的2分钟教程，展示如何利用先进的“AI工具”革新视频创作。视觉风格需要专业且流畅，结合数据可视化和流畅的动画过渡，配以权威且有说服力的音轨和激动人心的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象和纵横比调整与导出功能，展示通过文本提示生成AI视频在各种社交媒体平台上的多功能性和强大性。
示例提示词3
为产品经理制作一个简洁的45秒内部更新视频，专门创建“短视频”以向团队简要介绍即将发布的功能。视频应具有充满活力和直接的视觉风格，清晰、特写地展示产品的实际操作。音频将直接且切中要害，保持引人入胜的叙述，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，快速组装有影响力的亮点视频，无需新素材。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

产品亮点视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具、可定制的模板和简单的编辑功能，轻松创建引人入胜的产品亮点视频，展示您的产品。

1
Step 1
上传您的媒体
首先将您的产品视频和图片上传到编辑器。利用集成的媒体库/素材支持或导入您自己的剪辑，启动您的亮点视频制作项目。
2
Step 2
选择模板并个性化
从多种为动态短视频设计的可定制模板中选择。通过利用HeyGen的语音生成功能添加引人入胜的旁白，进一步增强您的视频。
3
Step 3
应用品牌和润色
使用HeyGen的品牌控制功能整合您的品牌标识，添加标志和特定的配色方案。使用视频编辑工具修剪剪辑、安排场景，确保您的视频流畅无缝。
4
Step 4
导出以便多平台分享
一旦您的产品亮点视频完美无瑕，使用HeyGen的纵横比调整与导出功能将其导出到社交媒体和YouTube Shorts等平台。您引人入胜的短视频现在已准备好打动您的观众。

使用案例

突出客户成功案例

将客户推荐转化为动态视频亮点，有效展示产品价值并建立信任。

常见问题

HeyGen如何简化AI视频制作？

HeyGen通过允许用户使用文本提示生成AI视频，简化了AI视频制作过程，将脚本转化为引人入胜的短视频。其AI工具，包括AI语音和动画字幕，简化了整个制作过程，打造高质量的亮点视频。

HeyGen为亮点视频提供哪些视频编辑工具？

HeyGen提供强大的视频编辑功能来完善您的亮点视频，例如剪辑修剪和添加可定制模板的选项。用户可以轻松增强他们的产品亮点视频制作体验，全面控制视频内容。

HeyGen能否优化适用于各种社交媒体平台的短视频？

是的，HeyGen提供多平台调整功能，允许您轻松调整短视频以满足不同社交媒体的要求，包括YouTube Shorts。这确保了您的亮点视频在所有渠道中保持最佳质量和纵横比。

使用HeyGen可以从文本提示生成AI视频吗？

当然可以。HeyGen利用先进的AI工具直接从文本提示生成AI视频，实现文本到视频的创作，无需复杂的视频编辑。只需输入您的脚本，HeyGen就会制作出引人入胜的亮点视频，配有AI语音和字幕。