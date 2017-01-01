产品亮点视频制作器：创建惊艳视频
使用我们的AI视频制作器轻松为社交媒体创建惊艳的短视频，配备专业的语音生成功能。
想象一个90秒的解释视频，面向小企业主，详细介绍“产品亮点视频制作器”应用程序的最新功能。视觉风格应具有吸引力和动态性，类似于教程，带有清晰的屏幕文字强调，音频应友好且清晰，引导用户了解其优势。利用HeyGen的模板和场景以及强大的字幕功能，使信息易于访问且视觉上吸引广泛的观众，突出可定制的模板。
为数字营销人员开发一个引人入胜的2分钟教程，展示如何利用先进的“AI工具”革新视频创作。视觉风格需要专业且流畅，结合数据可视化和流畅的动画过渡，配以权威且有说服力的音轨和激动人心的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象和纵横比调整与导出功能，展示通过文本提示生成AI视频在各种社交媒体平台上的多功能性和强大性。
为产品经理制作一个简洁的45秒内部更新视频，专门创建“短视频”以向团队简要介绍即将发布的功能。视频应具有充满活力和直接的视觉风格，清晰、特写地展示产品的实际操作。音频将直接且切中要害，保持引人入胜的叙述，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，快速组装有影响力的亮点视频，无需新素材。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化AI视频制作？
HeyGen通过允许用户使用文本提示生成AI视频，简化了AI视频制作过程，将脚本转化为引人入胜的短视频。其AI工具，包括AI语音和动画字幕，简化了整个制作过程，打造高质量的亮点视频。
HeyGen为亮点视频提供哪些视频编辑工具？
HeyGen提供强大的视频编辑功能来完善您的亮点视频，例如剪辑修剪和添加可定制模板的选项。用户可以轻松增强他们的产品亮点视频制作体验，全面控制视频内容。
HeyGen能否优化适用于各种社交媒体平台的短视频？
是的，HeyGen提供多平台调整功能，允许您轻松调整短视频以满足不同社交媒体的要求，包括YouTube Shorts。这确保了您的亮点视频在所有渠道中保持最佳质量和纵横比。
使用HeyGen可以从文本提示生成AI视频吗？
当然可以。HeyGen利用先进的AI工具直接从文本提示生成AI视频，实现文本到视频的创作，无需复杂的视频编辑。只需输入您的脚本，HeyGen就会制作出引人入胜的亮点视频，配有AI语音和字幕。