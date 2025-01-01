产品功能视频制作器：创建令人惊叹的产品演示
通过我们的从脚本到视频功能，将您的产品描述瞬间转化为引人入胜的视频演示，简化内容创作。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和内容创作者生成一个45秒的动态“营销内容”视频，突出新产品发布，采用充满活力、视觉丰富的美学风格和自信、说服力强的旁白。展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何将创意转化为引人入胜的视觉效果，利用其广泛的“媒体库/素材支持”讲述强大的品牌故事。此视频应展示“AI驱动的视频创作”如何简化内容制作。
为科技初创公司和产品经理制作一个60秒的信息性“产品功能视频制作器”视频，采用时尚、未来感的视觉风格，配以清晰、权威的旁白和精确的屏幕解释。重点展示HeyGen如何通过使用“AI化身”来呈现复杂信息，并通过灵活的“纵横比调整和导出”功能为各种平台导出视频。
开发一个20秒的快节奏、鼓舞人心的视频，采用极简设计和充满活力、简洁的旁白，目标受众为自由职业市场营销人员和忙碌的企业家。此视频应展示他们如何轻松加速各种“产品视频”的“内容创作”，通过HeyGen的多样化“模板和场景”并快速添加叙述，通过“从脚本到视频”功能在最短时间内实现最大影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品功能视频的制作？
HeyGen利用AI驱动的视频创作帮助您高效地制作引人入胜的产品视频和营销内容。您可以利用AI化身和旁白将您的脚本转化为引人注目的产品宣传视频，讲述您的故事。
HeyGen提供哪些创意工具用于动态内容创作？
HeyGen提供强大的拖放编辑器，配有众多视频模板、动画和素材媒体，用于多样化的内容创作。这使得无需丰富的视频编辑经验即可轻松创建高质量的产品演示视频、解释视频和社交媒体内容。
HeyGen能否为多样化的营销需求提供AI化身和旁白支持？
当然可以。HeyGen使您能够生成逼真的AI化身并同步自然的旁白，将您的脚本转化为动态的产品功能视频。这一功能简化了您的营销内容制作，节省时间和资源。
HeyGen提供哪些品牌定制选项来个性化视频？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志和特定品牌颜色无缝集成到所有产品视频中。您还可以从各种视频模板和动画中进行选择，以确保您的视觉故事完美契合您的品牌形象。