产品功能视频生成器：快速、简单、AI驱动
轻松制作令人惊叹的产品视频。利用从脚本到视频的功能，将想法转化为引人入胜的视觉故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个精致的45秒产品演示视频，专为市场营销专业人士和电商品牌设计，突出您产品最具创新性的方面。利用逼真的“AI化身”展示功能，通过“从脚本到视频”自动生成的简洁内容，呈现出高度专业和引人入胜的叙述风格，适用于AI产品视频生成器。
制作一个动态的60秒产品功能视频生成器展示，适用于创意机构和独立设计师，展示平台无与伦比的定制能力。视觉丰富的叙述应将HeyGen的“媒体库/素材支持”中的独特元素与定制图形相结合，创造出独特的视觉风格，通过广泛的定制化彰显个性化品牌身份。
为科技初创公司和B2B公司制作一个信息丰富的30秒产品视频，介绍新功能，确保每个细节在各个平台上都清晰可见。这个简洁的视频应使用精确的“字幕/说明”以实现普遍理解，并利用“纵横比调整和导出”无缝适应各种在线渠道的内容，呈现出直接且教育性的语调，确保您的产品视频能够覆盖更广泛的受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的产品视频？
HeyGen的AI产品视频生成器让您轻松创建令人惊叹的产品视频。利用AI化身和广泛的定制选项，制作出逼真的输出，真正展示您产品的功能。
HeyGen有哪些功能使其成为快速产品视频制作工具？
HeyGen提供快速创建工作流程，用于生成产品功能视频。利用多种视频模板和拖放编辑器，快速将您的脚本转化为精美、专业的产品视频。
HeyGen是否使用AI来增强产品视频制作？
是的，HeyGen利用先进的AI来简化您的产品视频制作过程。我们的平台包括AI化身、AI驱动的自动生成脚本和逼真的语音，确保高质量和高效的制作。
我可以为不同平台定制HeyGen产品视频吗？
当然可以，HeyGen允许您对产品演示视频进行广泛的定制，使其完美适用于社交媒体和电商平台。您可以应用品牌控制，轻松调整纵横比以适应各种显示要求。