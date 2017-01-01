AI产品说明视频生成器，打造引人入胜的内容
轻松生成高质量的说明视频，配以自然的AI配音，吸引全球观众。
想象一个30秒的介绍视频，面向小企业主和营销人员，展示他们如何轻松使用HeyGen创建引人入胜的产品说明视频。视觉风格应明亮现代，采用简洁的动画图形和轻快友好的AI配音。突出展示通过HeyGen的文本转视频功能直接从脚本生成视频的强大功能，使专业视频创作对所有人都触手可及。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个45秒的动态说明视频，针对数字营销机构和内容创作者，展示HeyGen在各种活动需求中的多功能性。采用视觉丰富且引人入胜的风格，配以多样化的场景转换和有影响力的背景音乐，并辅以专业的配音生成。强调HeyGen的专业设计模板和场景如何提供快速启动，允许快速内容创建和定制。
示例提示词2
开发一个60秒的综合视频，面向全球企业和电子学习平台，展示HeyGen作为AI说明视频制作工具的能力，能够制作包容性和可访问性内容。视觉设计应简洁且信息丰富，配有多语言同步字幕和清晰、稳重的配音。展示HeyGen的字幕/标题功能的优势，以便接触多元化观众，并整合媒体库/素材支持以增强视觉效果。
示例提示词3
为初创公司和独立企业家制作一个鼓舞人心的30秒视频，展示在领先的视频制作平台上将想法转化为精美视频的速度和简便性。采用快速且充满活力的视觉风格，结合简约而有效的动画和振奋人心的音乐。重点突出使用的简便性，展示HeyGen的文本转视频功能如何使用户能够快速高效地创建引人入胜的内容，并为各种平台提供多样化的纵横比调整和导出。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我动画视频的创意？
HeyGen让您能够使用逼真的AI化身和专业设计的模板库创建引人入胜的动画视频。我们的平台简化了创作过程，使复杂的视频制作在您的营销策略中变得触手可及。
是什么让HeyGen成为企业有效的AI说明视频制作工具？
HeyGen作为一个强大的AI说明视频制作工具，简化了高质量产品说明视频的创建。其用户友好的界面和拖放编辑器允许快速高效的视频制作。
HeyGen是否支持多语言说明视频的创建？
是的，HeyGen可以通过生成超过50种语言的AI配音和字幕来帮助您接触全球观众。这一功能确保您的说明视频能够引起全球多元观众的共鸣。
我可以使用HeyGen自定义我的视频并添加自己的品牌和媒体资产吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括品牌标识和颜色控制。您还可以整合自己的媒体或利用我们丰富的库存照片、视频和音乐库来制作独特且专业的视频。