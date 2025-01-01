产品解说视频制作器：创建惊艳的解说

通过AI驱动的视频创作轻松制作专业动画解说视频，通过直观的从脚本到视频功能简化您的流程。

制作一个引人入胜的45秒动画解说视频，目标是让新创业者快速了解SaaS产品的价值主张。视觉风格应现代、简洁且吸引人，配以轻快友好的背景音乐。利用HeyGen的丰富“模板和场景”快速组装关键视觉元素，呈现清晰简洁的信息。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个动态的60秒产品解说视频，目标是让忙碌的市场营销专业人士了解新软件更新的好处。采用专业、略带未来感的视觉风格，配以清晰的信息化旁白和微妙的科技风格配乐。利用HeyGen的“AI化身”传递关键信息，为演示增添个性化和创新感。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒视频，向高中生解释复杂的科学概念，使其易于理解。视觉美学应色彩丰富且富有插图感，结合简单动画，配以清晰鼓励的旁白。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将教育内容转化为引人入胜的视觉效果，并生成相应的“语音生成”。
示例提示词3
开发一个有说服力的90秒产品解说视频，展示环保小工具的独特功能，面向环保意识强的消费者。视频应具有自然、朴实的视觉风格，配以舒缓的器乐音乐，通过贴近生活的场景突出产品的优势。通过利用HeyGen的“媒体库/素材支持”自定义您的解说视频，选择与目标受众产生共鸣的相关视觉效果，并以最佳“纵横比调整和导出”导出到各种社交平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品解说视频制作器的工作原理

利用AI驱动的视频创作快速设计引人入胜的动画解说视频，有效展示您的产品。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的脚本，然后利用我们的从文本到视频创作功能自动生成视频的基础。
2
Step 2
选择视觉效果和模板
从多样化的视频模板库中选择，并使用AI化身、素材媒体和引人入胜的动画自定义场景。
3
Step 3
添加语音旁白和品牌
通过AI生成的专业语音旁白增强您的视频，确保您的信息清晰专业地传达。
4
Step 4
导出并分享您的解说视频
完成您的解说视频，并以各种纵横比导出为MP4视频，准备好用于您的网站或社交媒体渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

将客户推荐转化为有说服力的AI驱动视频成功案例，建立信任并展示您产品的实际价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化动画解说视频的制作？

HeyGen利用先进的AI驱动视频创作来简化动画解说视频的制作过程。用户可以从多样化的AI化身中选择，并利用从文本到视频的功能轻松将他们的脚本变为现实。

我可以在HeyGen中用独特的品牌定制我的解说视频吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许用户通过自定义字体、颜色和标志来定制他们的解说视频。您还可以将自己的媒体整合到视频模板中，以保持一致的品牌形象。

HeyGen中有哪些创意资产可以增强我的产品视频？

HeyGen提供丰富的视觉库、素材媒体和动画元素，以增强您的产品视频和其他创意项目。您还可以生成自然的语音旁白，并使用字幕有效传达信息。

HeyGen是否是一个无需广泛编辑技能即可创建惊艳解说视频的平台？

是的，HeyGen被设计为一个直观、用户友好的解说视频软件，使AI驱动的视频创作对每个人都可访问。其拖放工具和预构建的视频模板使用户能够轻松创建惊艳的解说视频，无论他们的编辑经验如何。