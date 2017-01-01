产品解说宣传视频制作器：快速创建惊艳视频
通过逼真的AI化身提升参与度，制作惊艳的解说视频和宣传片。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对市场营销人员和内容创作者的45秒动态解说视频，突出HeyGen在制作吸引眼球的宣传视频方面的强大功能。利用生动的视觉效果、快速剪辑和充满活力的AI化身传递关键信息，并通过丰富的媒体库/素材支持增强叙述的影响力和创造力。
制作一个为科技初创公司设计的60秒高级产品解说视频，旨在拓展全球市场，展示HeyGen如何促进全球可访问性。视频应采用极简设计，配以清晰的屏幕文字，利用多样化的AI化身进行展示，并自动生成字幕/说明，以确保广泛的理解和影响力。
生成一个快节奏的30秒社交媒体广告，专为社交媒体经理量身定制，展示如何通过HeyGen快速实现有影响力的视频创作。采用时尚的移动优先视觉美学，配以充满活力的背景音乐，展示从脚本生成到视频的高效性，以及适用于各种平台的纵横比调整和导出灵活性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品解说视频和宣传片的制作？
HeyGen通过提供强大的“视频创作”平台简化了成为“产品解说宣传视频制作器”的过程。它允许用户快速生成引人入胜的“解说视频”和“产品演示视频”，即使是从简单的“脚本写作”输入开始，也能使用“AI化身”和“AI配音”完成。
HeyGen提供哪些创意资产以增强视频制作？
HeyGen提供了丰富的“模板”、“素材视频”和“动画”库，以提升您的视频内容。这些创意元素结合强大的“品牌元素”和直观的“拖放编辑器”，让您轻松制作出专业品质的“宣传视频”。
我可以在HeyGen中为我的品牌视频定制AI化身和配音吗？
当然可以，HeyGen允许对“AI化身”进行显著的定制，以符合您品牌的美学和信息传递。您还可以直接从“脚本写作”中生成多样化且自然的“AI配音”，确保您的“产品视频”保持一致且专业的品牌声音。
HeyGen生成的视频支持哪些输出格式和应用？
HeyGen支持以“MP4”等标准格式导出您的高质量“视频创作”，使其在各种平台上具有高度的通用性。这使得您可以轻松地在所有数字渠道上分享您的“产品解说视频”和“社交媒体视频广告”，从而提升整体“营销策略”。