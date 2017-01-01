产品演示视频生成器：更快创建演示
通过先进的AI旁白生成和支持50多种语言，轻松创建高影响力的产品演示。
需要一个45秒的引人入胜的视频，面向市场营销专业人士，展示产品视频制作工具的轻松分发能力。该视频的视觉和音频风格应快速且充满活力，强调以MP4格式导出到各种平台的便捷性。应突出展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何确保在社交媒体上的最佳展示，利用丰富的媒体库/素材支持来增强演示效果。
小企业主需要一个简洁的30秒教学视频，说明如何在没有编辑经验的情况下快速生成产品演示视频。视觉风格应友好且鼓舞人心，配以欢快的免版税背景音乐。该制作应突出HeyGen的直观模板和场景，展示用户如何快速添加字幕/说明文字，以确保可访问性和广泛传播。
针对品牌经理，设计一个精致的1分钟视频，探索AI产品视频生成器中可用的高级自定义选项，以保持品牌一致性。视频应具有抛光和专业的视觉风格，配以自信、权威的旁白，展示HeyGen的AI虚拟形象如何个性化以符合定制品牌指南。应突出精确的旁白生成以确保一致的信息传递，并通过模板和场景应用特定的美学元素。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化产品演示视频的创建？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板，帮助您创建引人入胜的产品演示视频。您可以轻松上传素材，添加AI虚拟形象，并自定义每个元素，以为您的观众制作高分辨率的MP4文件。
HeyGen提供哪些高级AI功能来增强产品视频？
HeyGen利用AI文本和旁白生成技术，创造出自然的旁白，支持50多种语言。此外，您可以使用AI虚拟形象以人性化的精确度展示您的产品，甚至可以让AI编写脚本，简化您的视频制作流程。
我可以将品牌标识整合到HeyGen创建的产品视频中吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您在每个产品演示视频中整合您的标志、品牌颜色和自定义字体。这确保了您的内容与品牌美学保持一致和专业。
如何导出和分享我使用HeyGen制作的产品视频？
一旦您的产品视频通过HeyGen的编辑工具完善后，您可以将其导出为高分辨率的MP4文件。此格式确保了在各个平台上的广泛兼容性，或直接嵌入到您的营销和销售支持材料中。