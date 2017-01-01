产品演示生成器：快速创建惊艳演示

轻松创建惊艳的产品演示视频。利用HeyGen的AI虚拟人进行引人入胜的互动产品演示。

创建一个45秒的动态产品演示视频，面向潜在企业客户，展示新的SaaS功能如何简化工作流程。视觉风格应专业且流畅，配以自信、积极的旁白。突出使用HeyGen的“AI虚拟人”轻松创建引人入胜的产品演示，增添人性化元素。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的解释视频，针对新用户，专注于清晰的逐步工作流程。视觉风格应简洁且动画化，配以冷静、指导性的“语音生成”旁白。利用HeyGen多样化的“模板和场景”有效简化复杂概念。
示例提示词2
制作一个30秒的吸引人产品演示视频，优化用于社交媒体平台，目标是让小企业主快速了解新工具。视觉风格应生动且节奏快，配以流行背景音乐和清晰的“字幕/说明”，确保快速理解。展示使用强大产品演示生成器的核心优势。
示例提示词3
设计一个90秒的个性化产品演示，面向特定行业的B2B专业人士，详细介绍行业专用工具的高级功能。视觉风格应优雅且精确，由知识渊博的“AI虚拟人”担任主持人，解释技术细节。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效创建内容，确保高质量的展示。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

产品演示生成器的工作原理

快速使用AI驱动的工具创建引人入胜的互动产品演示视频，将您的产品叙述转化为难忘的故事体验。

1
Step 1
选择起点
从`模板`库中选择或从头开始，为您的产品演示奠定基础。利用`模板和场景`可以快速高效地开始您的创作过程。
2
Step 2
整合AI主持人
通过加入`AI虚拟人`来增强您的产品演示，讲解和解释功能，使您的内容生动有趣。
3
Step 3
定制视觉元素
通过应用您品牌的标志和颜色使您的演示`可定制`。安排场景以获得最佳效果，确保您的产品独特身份通过`品牌控制（标志、颜色）`展现出来。
4
Step 4
发布您的演示视频
完成创作并以各种所需格式`发布和分享演示`。`纵横比调整和导出`确保您的互动产品演示已准备好在任何平台上吸引观众的注意。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升产品培训和用户入门

利用AI驱动的视频演示创建清晰、引人入胜的产品演练，提高用户理解和保留率。

常见问题

HeyGen如何提升我的产品演示视频？

HeyGen是一款AI视频生成器，旨在轻松创建引人入胜的产品演示视频。它允许您通过AI主持人和可定制的模板将您的脚本转化为引人入胜的视觉体验。

我可以使用AI虚拟人进行产品演示吗？

当然可以！HeyGen提供多样化的AI虚拟人和AI主持人，能够通过真实的语音和表情传达您产品的价值。您可以自定义他们的外观和声音，以完美契合您品牌的独特风格。

HeyGen提供哪些创意工具来定制产品演示？

HeyGen提供一个用户友好的无代码编辑器，具有拖放功能，支持对产品演示视频进行广泛的定制。利用多样化的模板，整合您品牌的视觉元素，并添加专业的语音旁白，打造难忘的故事体验。

我可以多快用HeyGen生成高质量的产品演示视频？

HeyGen强大的AI视频生成器简化了产品演示视频的整个创建过程，实现快速制作而不影响质量。我们的平台高效地将文本转化为视频，配以AI主持人和动态视觉效果，确保在几分钟内获得专业结果。