产品概念视频制作工具，打造惊艳的AI产品视频
使用可自定义的模板和用户友好的界面，轻松创建高影响力的产品视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电商营销人员专门开发一个45秒的产品演示视频，利用HeyGen的AI虚拟形象以专业和可信的态度展示产品特性。视觉美学应干净且高雅，配以清晰、清晰的旁白，展示AI产品视频如何提升他们的在线存在和参与度。
制作一个60秒的产品说明视频，面向产品经理介绍新功能，使用HeyGen强大的字幕/说明功能确保每个细节都被理解。视觉风格应信息丰富且动态，结合生动的图形和自信、专业的旁白，有效地定制视频以突出产品的创新方面，面向全球观众。
为社交媒体影响者制作一个快节奏的30秒视频，推广新产品，利用HeyGen的多样化视频模板和场景快速启动创意内容。视觉效果应引人注目并符合潮流，配以流行的、欢快的音乐，确保高影响力的产品视频制作体验，以在各种平台上产生轰动并推动转化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI产品视频的制作？
HeyGen通过将脚本转化为动态视觉效果，使创建引人入胜的AI产品视频变得简单。我们直观的AI视频生成器利用AI虚拟形象和旁白，快速高效地制作高质量的产品视频，非常适合展示新产品概念。
我可以用HeyGen自定义我的产品概念视频吗？
当然可以！HeyGen为您的产品概念视频提供广泛的自定义选项，确保它们符合您的品牌调性。利用我们的拖放编辑器、大量视频模板、库存媒体和创意资产，全面自定义您的视频内容。
哪些功能使HeyGen成为有效的产品演示视频制作工具？
HeyGen因其文本转视频功能和多语言旁白生成而成为有效的产品演示视频制作工具。您可以快速创建详细的产品说明视频，并同步字幕，确保您的信息传达给更广泛的观众。
HeyGen如何提升我的社交媒体产品视频？
HeyGen使您能够创建针对社交媒体平台优化的高影响力产品视频。轻松生成引人入胜的短视频和视频广告，提供纵横比调整和多种导出格式选项，以最大化您的覆盖面和品牌知名度。