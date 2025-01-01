产品目录视频制作器：即时展示您的产品
使用我们的专业模板和场景，立即创建令人惊叹的产品演示视频和营销内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的90秒宣传视频，目标是电商企业和数字营销人员，展示“AI产品视频生成器”如何革新他们的内容策略。视觉和音频风格应现代、动态且引人入胜，具有无缝过渡和自然的AI语音。突出“AI化身”的创新使用，以人性化的方式展示产品特性，提升品牌形象，无需复杂的工作室设置。
制作一个2分钟的教育视频，面向内容创作者和营销团队，展示将书面内容转化为有影响力的“产品视频”的力量。该视频应保持信息丰富、流畅且具有企业视觉美感，配以精准的旁白。重点展示如何使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，从简单的脚本生成全面的视频，清晰解释复杂的产品细节。
想象一个充满活力的1分钟社交媒体广告，面向全球电商经理和社交媒体策略师，强调如何提升“电商视频营销”的覆盖面和可访问性。视觉风格应引人入胜、多样化，配有充满活力的配乐和完美同步的“字幕/说明”，以吸引更广泛的受众。该视频应有力地传达创建包容性内容的轻松性，使其与全球观众产生共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品视频的制作？
HeyGen是一款先进的AI产品视频生成器，简化了制作引人入胜的产品视频的整个过程。通过AI驱动的视频创作，您可以轻松地将脚本转化为专业的产品视频，使用AI化身和逼真的从脚本到视频功能。这使得HeyGen成为任何企业高效的产品视频制作工具。
HeyGen提供哪些技术功能来定制产品视频？
HeyGen提供了一套强大的技术功能，用于深度定制您的产品视频。您可以利用各种视频模板，整合自己的素材库，并应用品牌控制，如标志和颜色。此外，HeyGen还提供多样的旁白选项和自动字幕/说明，以增强可访问性和覆盖面。
HeyGen能否用于创建除产品演示之外的各种营销视频？
当然可以，HeyGen是一款多功能的视频制作工具，能够制作各种营销视频。除了详细的产品演示视频，您还可以轻松创建引人入胜的社交媒体视频和电商视频营销内容，得益于灵活的纵横比调整和导出选项。它是您数字营销需求的一体化解决方案。
企业如何通过HeyGen确保所有产品目录视频的品牌一致性？
HeyGen通过其全面的品牌控制帮助确保所有产品目录视频的品牌一致性。您可以轻松应用公司的标志、特定的色彩方案和字体，以确保每个视频都符合您的品牌指南。这简化了管理大量产品目录的企业的流程。