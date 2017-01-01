终极产品发布视频生成器
通过令人惊叹的视频提升您的产品发布，轻松利用HeyGen的丰富媒体库获取丰富的素材。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一段信息丰富的45秒产品演示视频，采用明亮、友好的视觉风格，配以清晰的旁白和简洁的图形。利用HeyGen的“语音生成”和“字幕/说明”功能，有效解释关键特性，确保内容易于理解，适合忙碌的专业人士寻找高效工具。
为现有产品的新功能更新开发一段引人入胜的60秒宣传视频，目标是现有用户和社区成员，采用动态过渡、激动人心的音乐和鲜艳的色彩。结合HeyGen的“模板和场景”和丰富的“媒体库/素材支持”，打造一个先进的AI叙事体验，突出更新的好处并鼓励持续参与。
为B2B SaaS解决方案设计一段专业的30秒AI产品视频，面向高管和决策者，采用极简美学、权威的声音和柔和的背景音乐。利用HeyGen的“AI化身”展示核心价值主张，并确保最终输出在各种平台上完美格式化，通过“纵横比调整和导出”实现最大影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作视觉上令人惊叹的产品视频？
HeyGen通过AI化身和从文本到视频的功能，结合丰富的媒体库提供丰富的图形、视频和音乐素材，帮助您制作专业的产品视频。我们的拖放编辑器和可定制的视频模板使创建视觉上令人惊叹的内容变得简单高效。
HeyGen提供哪些创意素材来增强产品发布视频？
HeyGen提供多种创意素材，包括可定制的模板、库存照片和视频素材，帮助您制作引人注目的产品发布视频。您还可以利用AI生成的脚本和各种动画进行高级AI叙事。
HeyGen能生成引人入胜的产品演示和说明视频吗？
当然可以。HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，旨在轻松创建引人入胜的产品演示视频、说明视频和营销视频。其工作室级输出和情感语调选项确保您的信息能够有效地与观众产生共鸣。
HeyGen如何确保我的产品发布视频与我的品牌一致？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝集成您的标志、品牌颜色和特定的视觉主题到您的产品发布视频中。这确保每个新产品预告和完整的营销活动都保持一致和专业的品牌形象。