产品优势视频生成器：提升您的销售
通过HeyGen的从脚本到视频功能快速制作高质量的产品演示视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的激励视频，针对内容创作者和市场团队，展示HeyGen如何以惊人的速度革新视频内容创作。视觉和音频风格应动态且专业，展示创意团队无缝协作，讲述引人入胜的品牌故事，将脚本在几分钟内转化为精美视频。突出HeyGen的从脚本到视频的文本功能与多样化的AI化身结合，显著加快高影响力活动的制作周期。
开发一个30秒的信息视频，面向产品经理和国际销售团队，展示HeyGen生成全球产品演示视频的能力。视觉风格应简洁专业，清晰的产品镜头与来自世界各地的多样化个体观看和理解同一视频的场景交替出现。一个平静权威的旁白应解释技术优势，强调HeyGen的语音生成和字幕/字幕功能，提供无缝的多语言能力，使任何使用AI视频工具的企业都能轻松进行全球沟通。
为代理机构和创意专业人士制作一个40秒的引人入胜的视频，展示HeyGen在创建符合最高美学标准的视频内容方面的潜力，并提供真正高质量的视频。视觉和音频风格应具有电影感和精致感，展示HeyGen的媒体库/库存支持中的惊人素材与定制品牌无缝集成，说明创意人员如何保持完全的艺术控制。重点展示HeyGen如何允许进行复杂的调整，包括纵横比调整和导出，以在各种平台上实现精致的外观和感觉。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频内容创作？
HeyGen是一款直观的AI视频生成器，旨在加快视频制作速度并提高可访问性。它允许用户使用AI化身和从文本到视频技术创建高质量视频，有效提升品牌故事讲述。
HeyGen能帮助创建引人注目的产品演示视频吗？
当然可以！HeyGen是一款强大的产品优势视频生成器，允许您动态展示产品。利用我们的可定制模板、AI生成的语音和品牌控制来制作引人入胜且一致的视频内容。
HeyGen为全球沟通提供了哪些多语言能力？
HeyGen通过其先进的从文本到视频和语音功能支持视频本地化，使企业能够接触全球观众。这允许高效创建本地化内容，确保在各个市场的一致性。
HeyGen是初学者易于使用的AI视频工具吗？
是的，HeyGen设计易于使用，使专业视频创作对每个人都可访问，无论技术水平如何。其用户友好的界面和丰富的模板库促进快速高效的视频制作。