产品采用培训视频生成器，加速入门
提高入门效率和客户教育。使用AI虚拟形象即时生成引人入胜的产品培训视频。
为现有客户制作一个45秒的教学视频，提供新功能的更新信息。此培训视频将采用简洁、专业的视觉风格，专注于通过HeyGen的从脚本到视频功能提供清晰、简明的信息传递，以确保准确性和一致性。音频将保持信息性语调，并通过工作室级别的配音增强效果，有效满足客户教育需求。
为销售团队开发一个30秒的动态视频，旨在快速突出新产品的优势。视觉方法应具有冲击力和快速节奏，利用HeyGen的模板和场景功能确保品牌一致性和精致外观。音频将充满活力和说服力，帮助销售支持工作，通过高效且令人难忘的方式传递关键信息。
为员工制作一个90秒的内部视频，详细介绍作为学习与发展计划一部分的新操作程序。此视频需要一种平静的教学视觉风格，配以清晰的屏幕演示，并辅以HeyGen的字幕/说明文字，以提高可访问性和自动生成的SOPs和操作指南的强化。音频应为稳定的解释性语音，确保所有步骤易于遵循，实现无缝的产品采用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化产品采用培训视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，使您能够快速制作高质量的产品采用培训视频。利用从文本到视频的技术和逼真的AI虚拟形象，您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的内容。这个强大的AI视频平台简化了整个制作过程。
我可以自定义HeyGen生成的视频的品牌和外观吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的专业视频与公司形象一致。您可以使用品牌视频模板，结合您的标志和颜色，保持所有内容的一致品牌定制。这允许个性化和有影响力的视频创作。
哪些功能使HeyGen成为有效的培训内容AI视频平台？
HeyGen提供端到端的视频生成解决方案，具有直观的从文本到视频功能和工作室级别的配音。您可以制作专业脚本，然后通过AI虚拟形象将其生动呈现，大大减少了传统上创建培训内容所需的时间和精力。
除了产品采用，HeyGen还可以用于哪些其他培训需求？
HeyGen在各种培训应用中都很灵活，包括客户教育、员工培训和学习与发展。您可以轻松创建教程视频、销售支持内容和内部工作流程培训，以有效地吸引和告知您的受众。