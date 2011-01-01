产品采用培训视频生成器，加速入门

提高入门效率和客户教育。使用AI虚拟形象即时生成引人入胜的产品培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有客户制作一个45秒的教学视频，提供新功能的更新信息。此培训视频将采用简洁、专业的视觉风格，专注于通过HeyGen的从脚本到视频功能提供清晰、简明的信息传递，以确保准确性和一致性。音频将保持信息性语调，并通过工作室级别的配音增强效果，有效满足客户教育需求。
示例提示词2
为销售团队开发一个30秒的动态视频，旨在快速突出新产品的优势。视觉方法应具有冲击力和快速节奏，利用HeyGen的模板和场景功能确保品牌一致性和精致外观。音频将充满活力和说服力，帮助销售支持工作，通过高效且令人难忘的方式传递关键信息。
示例提示词3
为员工制作一个90秒的内部视频，详细介绍作为学习与发展计划一部分的新操作程序。此视频需要一种平静的教学视觉风格，配以清晰的屏幕演示，并辅以HeyGen的字幕/说明文字，以提高可访问性和自动生成的SOPs和操作指南的强化。音频应为稳定的解释性语音，确保所有步骤易于遵循，实现无缝的产品采用。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的产品采用培训视频生成器如何工作

使用AI轻松创建有影响力的产品采用培训视频。通过专业内容简化用户采用并增强客户教育。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的培训内容。我们的平台利用先进的从文本到视频功能，将您的脚本转化为动态视频，确保产品采用的清晰沟通。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和模板
从多样的AI虚拟形象库中选择一个来展示您的培训，然后应用品牌视频模板，以在您的产品采用视频中保持品牌一致性。
3
Step 3
添加视觉效果和配音
从我们的媒体库中添加相关视觉效果，或结合屏幕录制来展示产品功能。生成多语言的自然AI配音。
4
Step 4
导出和部署
通过调整纵横比来完成您的产品采用培训视频，然后以所需格式导出，以便无缝集成到您的学习管理系统或客户教育平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的产品功能

将复杂的产品功能分解为易于理解的AI驱动视频，增强客户教育和采用。

background image

常见问题

HeyGen如何简化产品采用培训视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，使您能够快速制作高质量的产品采用培训视频。利用从文本到视频的技术和逼真的AI虚拟形象，您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的内容。这个强大的AI视频平台简化了整个制作过程。

我可以自定义HeyGen生成的视频的品牌和外观吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的专业视频与公司形象一致。您可以使用品牌视频模板，结合您的标志和颜色，保持所有内容的一致品牌定制。这允许个性化和有影响力的视频创作。

哪些功能使HeyGen成为有效的培训内容AI视频平台？

HeyGen提供端到端的视频生成解决方案，具有直观的从文本到视频功能和工作室级别的配音。您可以制作专业脚本，然后通过AI虚拟形象将其生动呈现，大大减少了传统上创建培训内容所需的时间和精力。

除了产品采用，HeyGen还可以用于哪些其他培训需求？

HeyGen在各种培训应用中都很灵活，包括客户教育、员工培训和学习与发展。您可以轻松创建教程视频、销售支持内容和内部工作流程培训，以有效地吸引和告知您的受众。