产品广告视频制作人：快速创建引人入胜的广告
使用我们的AI视频广告制作人，轻松创建专业的产品视频和社交媒体广告，借助强大的AI化身进行动态展示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的时尚现代产品视频，目标是电商营销人员，展示他们如何高效地创建转化率高的视频广告。此广告应强调HeyGen丰富的模板和场景的强大功能，以快速启动创作，并结合专业的配音生成，传递关于产品的精致信息。音频应清晰权威，视觉效果简洁，能有效展示产品特性而不显杂乱。
开发一个60秒的信息丰富且专业的解释视频，专为产品经理和B2B销售团队设计，展示创建详细内容的简单性。视频应阐明HeyGen如何将文本转化为视频，从脚本自动生成引人入胜的视觉效果和精确的字幕/说明，适用于复杂主题。视觉风格应简洁明了，配以冷静、专业的配音，确保产品广告视频制作人的能力清晰易懂。
制作一个30秒的动态且真实的社交媒体广告，面向全球营销机构，展示大规模生成UGC广告的多功能性。此视频突出使用HeyGen的媒体库/素材支持，提供多样化的内容，以及关键的纵横比调整和导出功能，确保在各种平台和语言上的无缝适应。视觉效果应多样且充满活力，混合真实用户生成内容的美学，配以充满活力的世界音乐风格的配乐，与全球观众产生共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频广告的创建？
HeyGen通过其先进的AI工具使用户能够轻松创建视频广告。我们的平台允许您使用逼真的AI化身和复杂的配音生成，从脚本生成引人注目的视频广告，使HeyGen成为领先的AI视频广告制作人。
营销人员能否快速制作引人入胜的产品广告视频？
当然可以，HeyGen专为营销人员设计，是一个高效的产品广告视频制作人。通过多样化的视频模板库和拖放编辑器，您可以快速组装高质量的产品视频和社交媒体广告，简化您的活动创建。
HeyGen为可定制的视频广告提供了哪些创意选项？
HeyGen为个性化的在线视频广告提供了广泛的创意控制。您可以利用超过50种语言的语音克隆和配音，整合您自己的媒体，并利用智能编辑功能为您的观众量身定制内容。
为什么选择HeyGen开发在线视频广告？
HeyGen是终极的在线视频广告制作人，提供直观的平台来创建各种需求的视频广告，从产品视频到解释视频。我们全面的工具，包括AI化身和品牌控制，确保每次都能实现专业且有影响力的广告活动。