采购工作流生成器：简化您的采购流程
使用我们强大的采购工作流生成器软件解决方案简化采购请求、自动化审批，并获得实时洞察。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为财务和运营团队开发一段1分钟的视频，展示简化审批工作流和实时洞察的强大功能。视觉和音频风格应动态且数据驱动，结合生动的仪表板模型和流程图，使用HeyGen的丰富模板和场景轻松组装，并配以轻快、信息丰富的背景音乐。
制作一段120秒的视频，专为供应链总监和法律团队设计，详细介绍强大的供应商和供应商管理，并确保合规性。这个专业且信息丰富的作品将利用HeyGen的逼真AI化身，解释复杂的法规和集成管理流程，采用可信赖的解释性语气，并使用清晰的屏幕文字支持。
创建一段45秒的动态视频，针对小企业主和采购协调员，重点介绍通过自动化轻松创建采购订单。视频应采用引人入胜的问题解决叙述，展示简化步骤的清晰屏幕文字，配以热情而专业的语音，快速使用HeyGen的从脚本到视频功能制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化复杂采购工作流生成器的解释？
HeyGen利用AI化身和文本到视频技术，将关于您的采购工作流生成器的复杂脚本转化为清晰、引人入胜的视频。这使得所有利益相关者更容易理解您的采购软件解决方案。
HeyGen能否帮助开发新的无代码工作流和审批流程的培训材料？
当然可以。使用HeyGen，您可以轻松创建高质量的培训视频，用于新的无代码工作流或审批工作流，使用预构建的模板和语音生成。这确保了团队的一致和高效的入职培训。
HeyGen在传达采购自动化更新方面提供了哪些技术优势？
HeyGen能够快速创建视频更新，使用AI化身解释采购流程中的新自动化功能。这确保了实时洞察的清晰传达，增强了对基于规则的工作流逻辑和合规措施的理解。
HeyGen如何增强各种采购项目的跨职能协作？
HeyGen通过允许团队快速制作品牌视频，解释采购请求、合同管理或预算跟踪更新，促进更好的跨职能协作。这确保了每个人都与采购软件解决方案和流程保持一致。