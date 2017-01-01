采购视频生成器：提升培训与效率
通过AI驱动的采购视频革新企业学习和知识保留。我们的模板和场景让创作变得轻而易举。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向新入职的采购部门员工和学习与发展专家，解释采购培训视频的关键方面。使用友好亲切的AI虚拟形象，引导观众逐步了解每个步骤，配合屏幕图形和清晰的自动字幕，确保有效的企业学习。
想象一个为市场团队和内容创作者设计的45秒动态解说视频，突出文本到视频创作的简便性。视觉风格应充满活力且节奏快速，利用各种模板和场景展示快速内容生成，并配以充满活力的AI配音，使视频脚本栩栩如生。
为全球组织和跨国采购团队制作一个2分钟的AI视频，详细介绍供应商管理的最佳实践。视觉风格应专业且具有全球相关性，展示多样化的AI虚拟形象，并利用HeyGen的配音生成功能提供多语言培训视频，配以精确的自动字幕，确保在各种纵横比下的广泛可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
是什么让HeyGen成为一个有效的AI视频生成器？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了文本到视频的创作。只需输入您的视频脚本，HeyGen的AI自动生成脚本功能即可协助，将您的文本转化为引人入胜的AI视频内容，配以逼真的AI虚拟形象和AI配音。
HeyGen能支持多语言培训视频吗？
是的，HeyGen支持创建多语言培训视频，非常适合企业学习和全球团队。它包括自动字幕，以增强不同观众的可访问性和知识保留。
HeyGen为视频提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的采购流程视频与企业形象一致。轻松自定义如标志、颜色和字体等元素，以在所有解说视频中保持一致的品牌形象。
HeyGen的AI虚拟形象如何提升视频制作？
HeyGen的逼真AI虚拟形象使您的视频脚本栩栩如生，消除了对摄像机或演员的需求。这些AI虚拟形象是快速生成高质量采购培训视频和其他AI视频内容的核心。