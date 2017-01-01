采购培训视频生成器助力企业学习

通过可定制的采购培训视频模板，简化企业学习模块的创建并增强知识保留。

制作一个简洁的45秒解释视频，面向所有参与采购的员工，详细介绍最新更新的采购政策。视频的视觉和音频风格应简洁、企业化且易于理解，使用清晰的动画和专业的配音。该视频将利用HeyGen的可定制模板和场景，确保品牌美学的一致性和快速内容创作，以实现有效的企业学习。

示例提示词1
为新的采购专家开发一个引人入胜的60秒入职体验视频，引导他们完成采购工作流程的初始步骤。视频应具有友好、鼓励的视觉风格，配以清晰、支持性的音频，使复杂的采购概念变得易于理解。利用HeyGen的AI虚拟形象将提供一致且亲切的指导，增强新团队成员的知识保留。
示例提示词2
想象一个为忙碌的采购团队负责人设计的30秒有影响力的视频，展示在现代采购培训中道德采购实践的重要性。美学风格应大胆且专业，使用有影响力的视觉效果和引人注目的权威配音。该视频将使用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速将准备好的信息转化为精致的叙述，强调企业学习中的最佳实践。
示例提示词3
为现有的采购团队生成一个45秒的视觉教程，演示新的内部供应商管理系统的关键功能和优势。视频的视觉风格应动态且互动，包含屏幕录制和文字覆盖，并配有清晰的分步骤配音。通过结合HeyGen的字幕/说明文字，这个内容创作作品将确保团队的可访问性和全面理解，支持有效的培训视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的采购培训视频生成器如何工作

轻松在几分钟内创建引人入胜且有效的采购培训视频，将复杂概念转化为可访问的高质量企业学习内容。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先使用我们强大的从脚本到视频功能，将您的采购培训文本转换为动态视频，确保您的信息清晰简洁。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样的AI虚拟形象中选择代表您的讲师，并通过背景和品牌控制自定义您的场景，打造专业的外观和感觉。
3
Step 3
添加引人入胜的视觉效果和配音
通过结合专业的配音生成和从我们的媒体库中选择相关媒体，增强您的视频，使复杂的采购概念易于掌握。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过应用纵横比调整，优化跨平台观看，最终确定您的培训视频，然后以多种格式导出，以实现无缝分发和企业学习。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂概念

将复杂的采购概念转化为清晰、引人入胜的AI生成视频，增强理解和企业学习。

常见问题

HeyGen如何提升采购培训视频的创建？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以将复杂的采购概念转化为引人入胜的企业学习内容。其从脚本到视频的功能结合可定制的模板，能够快速创建高质量的培训视频，提升知识保留。

AI虚拟形象在使用HeyGen生成专业培训视频中扮演什么角色？

HeyGen的逼真AI虚拟形象为您的采购培训提供了一致且专业的屏幕呈现。这些虚拟形象简化了视频编辑过程，使制作解释视频和增强入职体验变得简单，无需演员或复杂的设置。

HeyGen能否支持企业学习内容的定制品牌化？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，包括标志整合和颜色定制，确保所有培训视频完美契合您的企业形象。这使您能够在所有企业学习材料中保持一致的品牌形象。

HeyGen如何简化多语言培训视频的创建？

HeyGen通过先进的配音生成和自动字幕功能，促进多语言视频的创建。这确保了您的采购培训视频对全球多元化受众是可访问且易于理解的，大大增强了整体沟通和可访问性。