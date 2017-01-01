制作一个简洁的45秒解释视频，面向所有参与采购的员工，详细介绍最新更新的采购政策。视频的视觉和音频风格应简洁、企业化且易于理解，使用清晰的动画和专业的配音。该视频将利用HeyGen的可定制模板和场景，确保品牌美学的一致性和快速内容创作，以实现有效的企业学习。

生成视频