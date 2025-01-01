您的采购开发视频制作工具
使用先进的文本转视频功能，轻松创建引人入胜的采购流程视频和培训内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态采购流程视频，面向B2B客户，展示精简操作如何为他们的业务带来好处。采用引人入胜的视觉风格，配以现代动画和轻快的背景音乐，由友好的AI化身进行解说，以个性化信息并展示技术的先进性。
制作一个60秒的内部培训视频，面向新采购团队成员，详细介绍基本的合规程序。视频应具有指导性、逐步演示的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和耐心的旁白，并通过自动字幕/说明文字增强理解和可访问性。
生成一个30秒的营销视频，针对对采购开发视频制作工具感兴趣的小企业主。呈现现代、快节奏的视觉风格，快速剪辑和充满活力的音乐，利用各种视频模板快速展示多样化的应用，并突出AI视频生成器的高效性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的商业视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，通过从脚本到视频的转换，结合逼真的AI化身和旁白生成，使制作各种商业需求的动态视频变得轻而易举。
HeyGen能否帮助制作复杂采购流程的解释视频？
是的，HeyGen是一个有效的采购开发视频制作工具，允许您构思新颖的叙述，并使用拖放编辑器自定义每个元素，以创建清晰且引人入胜的解释视频，即使是最复杂的流程也不例外。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意资产和功能？
HeyGen提供了一个强大的创意引擎，拥有多样化的媒体库，包括库存视频和可自定义的视频模板。用户还可以利用AI化身、旁白生成和字幕/说明文字来增强他们的营销视频。
如何确保使用HeyGen制作的视频的品牌一致性？
HeyGen通过可自定义的模板和品牌控制支持强大的品牌视频，允许您整合您的标志和颜色。这确保了每个企业视频在所有平台上始终如一地反映您的品牌形象。