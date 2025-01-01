制作一个45秒的解说视频，展示从初步草图到最终印刷的定制T恤设计的整个创作过程。这个短视频面向有抱负的设计师和手工艺者，应该采用明亮、充满活力的动画，并配以积极向上的旁白，利用HeyGen的AI虚拟形象讲述每个步骤，并使用其模板和场景实现快速、专业的布局。

